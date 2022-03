Schaeffler (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) habe 2021 den Umsatz auf rund 13,9 (12,6) Mrd. EUR erhöhen können. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und at-Equity bewerteten Beteiligungen und Ertragsteuern (EBIT) habe 1.266 (798) Mio. EUR erreicht. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten des Automobil- und Industriezulieferers habe bei 9,1% (6,3%) gelegen. Wesentliche Treiber hierfür seien die weitere Verbesserung des Ergebnisses bei der Sparte Industrial sowie bei der Sparte Automotive Technologies gewesen. Zudem hätten strukturelle Maßnahmen zur Kostensenkung ihre positive Wirkung gezeigt, habe es geheißen. Aufgrund der Ereignisse in der Ukraine und der daraus resultierenden Auswirkungen habe der Konzern die Prognose für das Jahr 2022 ausgesetzt.



Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) schreibe das finanzielle Engagement bei Nord Stream 2 ab. Wie der Energiekonzern mitgeteilt habe, solle eine Wertminderung seines Darlehens an die Nord Stream 2 AG in Höhe von 987 Mio. EUR vorgenommen werden. Der Konzern habe zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter PAO Unipro (Beteiligung: 83,73%) sobald wie möglich wiederaufzunehmen. Uniper habe den jüngsten Ausblick (EBIT zwischen 1,0 und 1,3 Mrd. EUR, ber. Nettogewinn zwischen 0,8 und 1,1 Mrd. EUR) bestätigt.



Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570767/ WKN 870503) habe das GJ 2021 erfolgreich abgeschlossen. Der Gruppenumsatz habe sich auf 4,59 (4,02) Mrd. CHF verbessert. Das op. Ergebnis (EBIT) habe um 53,4% auf 644,9 Mio. CHF zugelegt, entsprechend einer EBIT-Marge von 14,1% (10,5%). Der Reingewinn sei um 53,2% auf 490,5 Mio. CHF gestiegen. Für 2022 werde ein organisches Umsatzwachstum am oberen Ende der Bandbreite von 6 bis 8% und eine op. Gewinnmarge von 15% angestrebt, habe es geheißen.



Die kurzfristig etwas beruhigten Aktienmärkte hätten den Euro etwas gegenüber dem USD aufholen lassen.



Die Ölpreise seien auch am Berichtstag weiter angestiegen. Während die USA ein Importverbot für russisches Öl ausgesprochen hätten, bleibe in Europa die Angst vor Lieferstopps bestehen. Gold habe nun auch auf USD-Basis eine neue Rekordmarke erzielt und sei dabei über die 2.000 USD-Schwelle je Unze gestiegen. (09.03.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Auftakt ging den Kursen am deutschen Aktienmarkt die Puste aus, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag habe die Nachricht belastet, wonach die USA ein Importverbot für russisches Öl erlassen hätten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,02%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,61% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,53% gesunken.Die Indices an der Wall Street hätten nach volatilem Handel erneut leichter geschlossen. Die steigenden Energiepreise hätten ein weiteres Mal die Stimmung verdorben. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,56%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,72% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,28% gefallen.