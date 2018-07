Die Deutsche Bank habe ein besseres zweites Quartal erwischt als von Analysten erwartet. Die Bank rechne mit einem Gewinn vor Steuern von rund 700 Mio. EUR und nach Steuern von rund 400 Mio. EUR. Im Durchschnitt hätten die Schätzungen der Analysten für den Gewinn vor Steuern zuletzt bei 321 Mio. EUR und für den Gewinn nach Steuern bei 159 Mio. EUR gelegen.



Der Industriegasekonzern Linde verkaufe im Zuge der geplanten Fusion mit Praxair einen Großteil seines Amerika-Geschäfts an den Konkurrenten Messer. Dieser und sein Partner CVC würden für umgerechnet 2,8 Mrd. EUR Firmenteile in Nordamerika und Südamerika übernehmen. Damit würden Linde und Praxair Bedenken der Wettbewerbshüter gegen ihre geplante Mega-Fusion zum weltgrößten Hersteller von Industriegasen ausräumen wollen. Linde habe bekräftigt, die Fusion solle im zweiten Halbjahr vollzogen werden.



Der Stahlkonzern Salzgitter plane mehrere Anlagen vom Weltmarktführer ArcelorMittal zu übernehmen. Es gehe im Wesentlichen um zwei Kaltwalzlinien sowie Anlagen zur Verzinnung, Feuerverzinkung und elektrolytischen Verzinkung von Stahlband. Salzgitter wolle ein Angebot vorlegen, es seien aber mehrere Bieter im Rennen. Zudem müssten noch die Bücher geprüft werden und der Kaufpreis stimmen.



Der im Mai überraschend gesunkene Handelsbilanzüberschuss der Eurozone mit dem Rest der Welt habe den Devisenmarkt kaum bewegt. Vielmehr habe das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin für Entspannung gesorgt. Der Euro sei in diesem Umfeld auf über 1,17 USD geklettert.



Die Ölpreise seien zum Wochenstart gesunken. Grund seien Signale für eine Ausweitung des Rohölangebots gewesen, wie z.B. durch Saudi Arabien. Der Goldpreis sei ohne große Veränderung geblieben. (17.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,16%, MDAX +0,26%, TecDAX +0,64%) gelang ein guter Start in die Woche, so die Analysten der Nord LB.Positiver Impuls sei von Q2-Zahlen der Deutschen Bank (+7%) gekommen. US-Aktienmärkte ( Dow Jones +0,2%, S&P-500 -0,1%, Nasdaq -0,3%) hätten uneinheitlich bei kaum Bewegung tendiert. Energiewerte nach schwachen Ölnotierungen hätten im Minus geschlossen, Finanzwerte seien dank positiven Q2-Zahlen von Bank of America gefragt gewesen.Der Nikkei habe dank eines schwachen Yens freundlicher (22.733,91) tendiert.