Eine höhere Risikovorsorge infolge der Corona-Krise habe die Aareal Bank im abgelaufenen Jahr in die roten Zahlen gedrückt. 2020 sei ein Verlust in zweistelliger Millionenhöhe entstanden, wie das Institut mitgeteilt habe. Ursprünglich sei ein Gewinn in dieser Größenordnung erwartet worden. "Wir haken das Pandemie-Jahr 2020 mit einer umfassenden Vorsorgemaßnahme für Covid-19-bedingte Risiken ab", so Finanzvorstand Heß. 2019 habe die Bank noch 248 Mio. EUR verdient. Für das laufende Jahr gehe der Immobilienfinanzierer weiterhin von einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung aus, sobald die weltweiten Impf-Kampagnen ihre Wirkung entfalten würden. Auf dieser Basis erwarte die Aareal Bank für 2021 ein deutlich positives Betriebsergebnis.



Der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs-AG erwarte in Q1 des lfd. GJ 2020/2021 ein deutlich höheres Konzernergebnis als im Vorjahreszeitraum. Es zeichne sich ab, dass sich aus den Ergebniserwartungen der Portfoliounternehmen für 2021 insgesamt ein deutlich positiver Wertbeitrag ergeben werde, habe es geheißen. Die DBAG gehe deshalb von einem Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis zwischen 30 und 40 (Vorjahr: 0,1) Mio. EUR aus.



Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen sei 2020 wegen der Corona-Pandemie um 73,4% auf 18,77 Millionen eingebrochen und habe damit auf einem Niveau wie zuletzt 1984 gelegen, habe Fraport mitgeteilt. Das Frachtaufkommen hingegen sei nur um 8,3% auf 1,953 Mio. Tonnen zurückgegangen. Ausblickend habe sich CEO Schulte optimistisch geäußert: "Wir erwarten, dass wir in Frankfurt das Passagieraufkommen von 2020 übertreffen, aber immer noch bei nur rund 35 bis 45% des bisherigen Höchstwertes von 2019 liegen werden." Auch für die anderen Flughäfen des Konzerns sei es zwischen 34,2% (Xi ́an in China) und 83,3% (Ljubljana in Slowenien) nach unten gegangen.



Der Euro habe sich etwas leichter präsentiert. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge wolle die designierte Finanzministerin Yellen zukünftig den USD nicht gezielt schwächen, um Wettbewerbsvorteile für die US-Wirtschaft zu erlangen.



Das Fehlen von Impulsen aus Übersee habe den Ölpreisen einen ruhigen Handel bei nur wenig veränderten Notierungen beschert. Der Goldpreis habe sich zum Wochenstart kaum bewegt. (19.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Gewinnmitnahmen am Freitag trauten sich Investoren am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,44%, MDAX +0,55%, TecDAX +0,28%) zurück auf das Parkett, so die Analysten der Nord LB.Und das, obwohl heute mit erneuten Lockdown-Verschärfungen zu rechnen sei.Die US-Börsen seien feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Nikkei 225 habe nach zwei Verlusttagen zurück in das positive Terrain gefunden (28.633,46 Punkte).