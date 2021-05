Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) sei operativ gut ins Jahr gestartet, allerdings hätten nega-ive Währungseffekte für Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis gesorgt. Bei Erlösen von 12,328 Mrd. EUR (-4,0%; währungsbereinigt: +2,8%) sei der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) um 6,2% auf 4,118 Mrd. EUR gesunken. Bayer habe die Jahresziele bekräftigt und prognostiziere währungsber. einen Umsatz von etwa 42 bis 43 Mrd. EUR und ein ber. Ergebnis von 11,2 bis 11,5 Mrd. EUR.



Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) blicke nach einem guten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) von mehr als 37 (bisher: rund 37) Mrd. EUR gerechnet, habe der Konzern mitgeteilt. In Q1 habe die Kennzahl um 41,3% auf 9,2 Mrd. EUR zugelegt. Die Erlöse seien um 32,3% (organisch: +7,1%) auf 26,4 Mrd. EUR gesprungen, was zu einem Großteil auf die Übernahme von Sprint zurückzuführen gewesen sei.



Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) sei mit einer Steigerung im operativen Geschäft (FFO I) von 8,8% auf 154,8 Mio. EUR gut ins Jahr gestartet. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern weiter mit einem stabilen FFO I von rd. 544 Mio. EUR.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) habe in Q1 unter hohen Belastungen aus der Kälte-Welle in Texas und einem verringerten Windaufkommen in Europa gelitten. Das bereinigte EBITDA sei auf 883 (1.324) Mio. EUR geschrumpft. RWE habe die Prognose für 2021 (2,65 bis 3,05 Mrd. EUR) bestätigt.



Eine niedrigere Risikovorsorge und ein gleichzeitig florierendes Wertpapiergeschäft hätten der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) in Q1 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen ermöglicht. Während sich das operative Ergebnis auf 538 (-279) Mio. EUR verbessert habe, habe unter dem Strich ein Gewinn von 133 (-291) Mio. EUR gestanden.



Die deutlich gestiegene US-Inflation habe den Euro zur Wochenmitte unter Druck gesetzt. Am Donnerstag sei er stabil geblieben.



Während am Mittwoch gesunkene Rohöllagerdaten die Ölpreise hätten anziehen lassen, habe die Wiederinbetriebnahme der gehackten US-Pipeline den Ölpreisen am Himmelfahrtstag zugesetzt. Gold sei per Saldo kaum vom Fleck gekommen. (14.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch unterstützten positiv aufgenommene Quartalsberichte den deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Dabei hätten Inflationssorgen die Aufwärtsbewegung begrenzt. Die Inflationsangst habe am Donnerstag für einen schwachen Auftakt gesorgt. Im Tagesverlauf jedoch habe sich das Blatt gewendet und die Indices seien ins Plus gedreht. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,33%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,18% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,68% geklettert.Nachdem am Mittwoch deutlich gestiegene Verbraucherpreise die Anleger am US-Aktienmarkt verschreckt hätten, seien am Donnerstag die Schnäppchenjäger angerückt und hätten für anziehende Kurse gesorgt Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,29%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -+1,22% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,72% gestiegen.Um 2,27% gehe es aktuell mit dem Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) aufwärts (28.074).