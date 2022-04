Preissteigerungen für wichtige Zulieferungen würden Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) trotz marginal steigender Umsätze zu einer Gewinnwarnung veranlassen. Die bereinigte EBIT-Marge solle nur noch nur noch bei rund 4,7 bis 5,7% (bisher: 5,5 bis 6,5%) liegen. Der Konzernumsatz solle rund 38,3 bis 40,1 (bisher: rund 38 bis 40) Mrd. EUR erreichen. 2021 habe Conti bei einem Umsatz von 33,765 Mrd. EUR eine bereinigte Marge von 5,6% erzielt.



Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) sei gut in das Jahr gestartet. Der Umsatz sei in Q1 um 29,5% (währungsbereinigt: +25,4%) auf 1,025 Mrd. EUR geklettert. Alle drei Geschäftsregionen seien wechselkursbereinigt prozentual zweistellig gewachsen, habe der Laborausrüster mitgeteilt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 32,4% auf 349 Mio. EUR gestiegen. Daraus habe sich eine operative EBITDA-Marge von 34,1% (33,3%) ergeben. Der bereinigte Nettogewinn habe 167 Mio. EUR erreicht, ein Plus von 37,5%. Im laufenden Jahr rechne Sartorius weiterhin mit einem Umsatzwachstum um 15 bis 19% und einer operativen EBITDA-Marge von etwa 34%.



Der Schweizer Technologiekonzern ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) habe in Q1 die Erlöse um 1% (vergleichbare Basis: +7%) auf 6,97 Mrd. USD steigern können. Der operative Gewinn habe 997 (959) Mio. USD erreicht. Deutlicher sei es mit dem Nettoergebnis nach oben gegangen, welches um 20% auf 604 Mio. USD angestiegen sei. Auch die Auftragseingänge seien mit einem Plus von 21% auf 9,37 Mrd. USD deutlich erhöht.



Aussagen von EZB-Offiziellen, die auf eine schneller als erwartete Zinserhöhung hingedeutet hätten, hätten den Euro steigen lassen.



Fallende US-Rohöllagerbestände und eine sinkende Produktionsmenge in Russland hätten für anziehende Ölnotierungen gesorgt. (22.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem gute Quartalszahlen haben die Indices am deutschen Aktienmarkt angetrieben, so die Analysten der Nord LB.Gute Buchungszahlen bei US-Airlines hätten zudem Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) (+4,7%) in den Steigflug gehen lassen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,98%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,09% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,48% geklettert.Nach einem positiven Auftakt (gute Quartalszahlen) sei die Stimmung an der Wall Street im Handelsverlauf gekippt. Hintergrund sei einmal mehr die Angst vor einer schnelleren Straffung der Geldpolitik gewesen, nachdem sich auch FED-Chef Powell in diese Richtung geäußert habe. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,05%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,48% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,07% gesunken.