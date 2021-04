Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) sinke aktuell auf 29.664 Punkten (-0,30%).



Der Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN DE000A2GS5D8/ WKN A2GS5D) habe das Jahr 2020 mit einem Umsatzplus von 13,3% auf 793,8 Mio. EUR und einer Steigerung des EBITDA auf 200,7 Mio. EUR (+13%) abgeschlossen. Im lfd. Jahr erwarte die Firma u.a. aufgrund der erweiterten Kooperation mit dem Corona-Impfstoffhersteller BioNTech einen Wachstumssprung. Die Erlöse sollten um 24 bis 26% steigen, das operative Ergebnis (EBITDA) um 45 bis 50%.



Beim Auto- und Industriezulieferer Stabilus (ISIN LU1066226637/ WKN A113Q5) habe sich das Geschäft in Q2 des GJ 2020/21 (30.09.) besser als erwartet entwickelt. Vor allem in Asien sei das Wachstum höher als prognostiziert gewesen. Die Erlöse hätten nach vorläufigen Zahlen um 10% auf 244 Mio. EUR verbessert werden können, das ber. EBIT habe mit 38 Mio. EUR um 22,2% über dem Vorjahreswert gelegen. Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs erhöhe das Unternehmen die Erwartungen für das Gesamtjahr und rechne nun mit einem Umsatz zwischen 900 und 950 (bisher: 850 bis 900) Mio. EUR. Die um Sondereffekte bereinigte operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) solle nun bei 13 bis 15% (bisher: 12-13%) liegen.



Die überraschend schwachen Konjunkturerwartungen der ZEW-Umfrage für Deutschland hätten keine negativen Auswirkungen auf den Euro gehabt. Er habe sogar leichte Kursgewinne verbuchen können.



Öl habe von den robusten chinesischen Exportzahlen profitiert. Nach zwei schwächeren Tagen habe sich der Goldpreis am Dienstag etwas erholen können. (14.04.2021/ac/a/m)





Alle wichtigen Indices hätten am Ende im Plus gelegen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,13%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,60% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,96% gestiegen.Die Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,20%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,33%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,05%) habe uneinheitlich tendiert. Während der Dow u.a. unter Problemen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) (minus 1,34%) gelitten habe, hätten Tech-Werte von rückläufigen Zinsen profitiert.