SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) habe im abgelaufenen Jahr bei Erlösen von 1,06 Mrd. EUR (+9,5%) einen Verlust ausgewiesen. Das bereinigte EBITDA des Konzerns habe bei -5,3 Mio. EUR gelegen und sei durch Abschreibungen und höhere Kosten belastet worden. Im Jahr zuvor habe das Unternehmen hier einen Wert von +21,6 Mio. EUR erreicht. Unter dem Strich sei ein bereinigter Verlust von 40,8 Mio. EUR angefallen.



Kühne+Nagel (ISIN CH0025238863/ WKN A0JLZL) habe im vergangenen Jahr von der starken Nachfrage nach Transportdienstleistungen profitiert. Allein in Q4 habe der Umsatz auf 10,96 Mrd. CHF fast verdoppelt werden können. Im Schlussquartal habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 1,12 (0,28) Mrd. CHF gelegen, der Nettogewinn habe bei 813 (214) Mio. CHF gelegen. Im Gesamtjahr hätten sich damit beim Schweizer Logistikkonzern Erlöse von 10,96 (5,543) Mrd. CHF ergeben. Das EBIT habe bei 2,946 (1,070) Mrd. CHF gelegen, unter dem Strich habe Kühne+Nagel 2,155 (0,789) Mrd. CHF verdient. "Für das lfd. Jahr waren die Geschäftsaussichten bisher günstig", so CEO Trefzger. "Die Kriegshandlungen Russlands haben die Unwägbarkeiten weltpolitischer Entwicklungen aufgezeigt, deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen noch nicht zu überblicken sind."



Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) habe seinen Umsatz in Q4 (31.01.) deutlich um 26% auf 7,33 Mrd. USD gesteigert. Unter anderem wegen hoher Kosten für Übernahmen sei ein Nettoverlust von 28 Mio. USD ausgewiesen worden, nachdem 2020 noch ein Gewinn von 267 Mio. EUR angefallen sei. Für das laufende Quartal bis Ende April habe Salesforce einen Umsatz von 7,37 bis 7,38 Mrd. USD in Aussicht gestellt.



Auch die unerwartet stark gestiegene Inflation im Euro-Raum habe der Gemeinschaftswährung nicht auf die Sprünge helfen können. Der Euro habe weiter unter dem Ukraine-Krieg gelitten.



Angesichts der anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine hätten die Ölpreise ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Die Freigabe von strategischen Ölreserven habe ebenso wenig für Entspannung gesorgt, wie die angekündigte Erhöhung der Fördermenge um weitere 400.000 Barrel/Tag durch die OPEC+ im April. (03.03.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Vormittag haben sich die Indices am deutschen Aktienmarkt im Handelsverlauf erholt, so die Analysten der Nord LB.U.a. habe die Hoffnung auf eine neue Verhandlungsrunde im Ukraine-Krieg für eine positive Stimmung gesorgt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,69%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,37% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,61% gestiegen.Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt und Aussagen von FED-Chef Powell zur geplanten Zinserhöhung hätten die Anleger an der Wall Street zugreifen lassen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,79%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,86% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,62% geklettert.