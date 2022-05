Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Dienstag die grünen Vorzeichen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex habe am Dienstag nicht nur den massiven Widerstand bei 14.000 überwunden, sondern auch die 50-Tage-Linie im Bereich von 14.060 nach oben durchbrochen. Dies sei ein Indikator für den mittelfristigen Trend und zeige seit ein paar Tagen auch wieder nach oben.Jetzt komme es darauf an, aus dem kurzfristigen, seit Januar gültigen Abwärtstrend, der bei etwa 14.110 verlaufe, auszubrechen. Aktuell sehe es stark danach aus, doch die Ausbruchsversuche seien bisher immer erfolglos verlaufen. (17.05.2022/ac/a/m)