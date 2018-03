Der japanische Aktienmarkt (Nikkei 21.380,97) habe die Verluste der US-Tech-Aktien nicht abschütteln können und leichter geschlossen.



Talanx: Der Nettogewinn sei im vergangenen Jahr um ein Viertel auf 672 (2016: 903) Mio. EUR eingebrochen, vor allem weil Talanx und die Tochter Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) 1,6 Mrd. EUR für die Folgen der Wirbelstürme sowie anderer Großschäden hätten ausgeben müssen. Das habe das Budget um 0,5 Mrd. EUR überschritten. Die Dividende werde dennoch um fünf Cent auf 1,40 Euro erhöht.



Lieferschwierigkeiten in Nordamerika hätten dem Konsumgüterriesen Henkel Q1 verhagelt. Nur dank des weiter florierenden und wachsenden Klebstoffgeschäfts habe Henkel im Konzern insgesamt den organischen Umsatz leicht steigern können Trotz des verhaltenen Jahresauftakts habe Henkel die Jahresprognose bestätigt: organisches Wachstum in der Bandbreite von 2 bis 4%, Umsatzrendite (EBIT) solle auf mehr als 17,5% steigen.



Auch wenn Anleger bereits auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank FED am Mittwoch schauen würden, habe es der Kurs des Euro leicht zuzulegen geschafft. Der EZB-Referenzkurs liege bei 1,2309. Das Britische Pfund habe deutlich an Wert gewonnen. Der Grund: Die Gefahr eines harten Brexits sei vorerst eingedämmt.



Die Ölpreise hätten zum Wochenstart einen Teil ihrer Kursgewinne vom Freitag abgegeben. "Einen spezifischen Auslöser für den Preissprung am Freitag gab es nicht", habe es am Markt geheißen. Generell würden die Ölpreise durch die hohe Fördermenge in den USA belastet. Gold dagegen habe etwas zugelegt. (20.03.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - An der deutschen Börse ( DAX -1,39%, MDAX -0,19%, TecDAX -1,08%) zeigten sich die Anleger zum Wochenbeginn offenbar wegen der bevorstehenden FED-Sitzung und den negativen Vorgaben der Wall Street sehr nervös, so die Analysten der Nord LB.Die Datenaffäre von Facebook sowie Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbank hätten die Wall Street ( Dow Jones -1,35%, S&P-500 -1,4%, Nasdaq -1,8%) belastet. Kursverluste habe es besonders bei Technologiewerten gegeben.Im Fokus habe die Facebook Aktie (-6,8%) gestanden. In ihren Sog seien auch andere Technologiekonzerne geraten: Amazon -1,7%, Apple -1,5%, Netflix -1,6%, Alphabet -3%. Bei Alphabet dürfte auch der tödliche Unfall eines selbstfahrenden Autos des Chauffeurdienstes Uber eine Rolle gespielt haben.