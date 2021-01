Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec habe den Umsatz in Q1 des GJ 2020/2021 mit 368,9 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau gehalten. Niedrige Vertriebs- und Marketingkosten und ein einmaliger Ertrag aus der Veräußerung einer Immobilie in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR hätten beim operativen Gewinn (EBIT) für ein Ergebnis von 73,4 (56,8) Mio. EUR gesorgt. Im Verlauf des GJ rechne Carl Zeiss Meditec unverändert mit einer Erholung bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.



Trotz eines Corona-bedingten Umsatzrückgangs um 6,1% (minus 10,9% in Landeswährung) auf 4,02 Mrd. CHF habe der Edelschokoladehersteller Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570767 / WKN 870503) im abgelaufenen Jahr Marktanteile hinzugewinnen können. Das zum Halbjahr kommunizierte Ziel einer operativen Gewinnmarge (EBIT) von 10% für 2020 werde das Unternehmen erreichen, habe es geheißen. Auch für 2021 gehe Lindt von Marktanteilsgewinnen aus. Für die Folgejahre bleibe die langfristige Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von jährlich 5 bis 7% bestehen, habe es weiter geheißen.



Der Computerzubehör-Hersteller Logitech habe im dritten Quartal 2020 bei Erlösen von 1,667 (0,902) Mrd. USD das Nettoergebnis auf 382,5 (117,5) Mio. USD gesteigert.



Die überraschend deutlich aufgehellten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Januar hätten dem Euro Auftrieb verliehen.



Bei den Ölpreisen sei es bergauf gegangen, obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose der globalen Nachfrage nach dem schwarzen Gold für Q1 reduziert habe. Gleichzeitig sehe die IEA aber verbesserte Aussichten im Jahresverlauf. Zudem habe der schwächere USD dem Ölpreis in die Karten gespielt. Der Goldpreis habe sich abermals nur geringfügig bewegt. (20.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,24%, MDAX +0,27%, TecDAX +1,23%) ist uneinheitlich aus der Dienstags-Sitzung gegangen, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten angesichts der Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Einschränkungen zumeist eine abwartende Haltung eingenommen.Am Tag vor der Amtseinführung Bidens hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,38%, S&P-500 +0,81%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,53%) freundlicher geschlossen. Die designierte Finanzministerin Yellen habe zuvor im Kongress für die geplanten Konjunkturhilfen in Höhe von 1,9 Bio. USD geworben. Die Aussicht auf eine kfr. Wiederzulassung der 737 MAX durch die europäische Luftfahrtbehörde habe Boeing-Titel um 3,13% steigen lassen. Nikkei 225 habe mit -0,38% auf 28.523 Punkte leichter tendiert.