Neben den steigenden Zinsen sei es erneut die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts, die den Markt stark belaste. Viele Anleger würden heute nach Moskau schauen, wo Putin an den Sieg gegen Nazi-Deutschland gedenken lasse und seine militärische Stärke demonstriere. Die Sorge sei groß, dass Russland der Ukraine noch den Krieg erkläre und noch mehr Truppen ins Nachbarland schicke.



Der Markt ignoriere zurzeit alle guten Meldungen wie den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag oder starke Unternehmenszahlen. Falle der DAX unter 13.500 Punkte, dürfte das Gap, das der Index Mitte März aufgerissen habe, geschlossen werden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (09.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt setzt auch in der neuen Handelswoche seinen Abwärtstrend fort, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach anfänglichen Kursgewinnen stürze der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zeitweise unter die Marke von 13.500 Punkten. Es drohe ein neues starkes Verkaufssignal und in der Folge weitere kräftige Kursverluste. Selbst ein Fall der 13.000 sei nicht mehr auszuschließen.