Paris (www.aktiencheck.de) - Die Deutschen werden immer reicher - das ist das Ergebnis der jüngst veröffentlichten und sich alle drei Jahre wiederholenden Befragung der Bundesbank, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gestiegene Risikofreude belaste GoldEin beliebtes Anlageziel der Deutschen war und ist Gold, so die Experten der BNP Paribas. Dies sei das Ergebnis der ebenfalls vor wenigen Tagen veröffentlichten Erhebung der Steinbeis-Hochschule für die Reisebank. So würden deutsche Privatleute immerhin einen Goldschatz von 8.918 Tonnen ihr Eigen nennen, gegenüber 2016 sei das ein Plus von 246 Tonnen. Ob sie sich künftig auch über einen Wertzuwachs ihrer Anlage freuen könnten, sei aber ungewiss. Fakt sei: Gold habe seit Jahresbeginn eine Berg- und Talfahrt hinter sich, habe zuletzt aber eher etwas zur Schwäche geneigt. Ein Trend, der auch künftig anhalten könnte. Zwar würden die Unsicherheiten rund um den USA/China-Konflikt und die Brexit-Verhandlungen eher für Gold sprechen. Und auch die Tendenz der großen Notenbanken, einen lockereren geldpolitischen Kurs einzuschlagen als noch vor wenigen Wochen vermute, könnte das Edelmetall stützen. Auf der anderen Seite sei die Risikofreude der Anleger aber schon seit einigen Monaten recht ausgeprägt. Auch der starke US-Dollar laste auf dem Goldpreis, werde das Edelmetall doch rund um den Globus in US-Dollar gehandelt. Kurzum: Einen drastischen Verlust würden deutsche Goldanleger wohl nicht hinnehmen müssen, allzu kräftige Gewinne seien aber mindestens genauso unwahrscheinlich. (18.04.2019/ac/a/m)