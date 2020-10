Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Interesse der Investoren an deutschen Wohnimmobilien hat in der Coronavirus-Krise nicht nachgelassen, so die Analysten von Postbank Research.



In den ersten drei Quartalen 2020 habe sich das Transaktionsvolumen für Immobilien mit mindestens 50 Wohneinheiten auf knapp 16 Milliarden Euro belaufen - fast 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Institutionelle Investoren wie Versicherungen und Fonds dürften auch im vierten Quartal weiterhin kräftig in große Wohngebäude investieren. Die Analysten würden daher damit rechnen, dass der Gesamtbetrag von Transaktionen in 2020 über dem Vorjahreswert von 17,2 Milliarden Euro liegen werde. Das wäre das bisher zweithöchste jemals erreichte Volumen. Ein Abflauen der Nachfrage nach Immobilieninvestments sei auch im nächsten Jahr kaum zu erwarten. Mit deutschen Wohnimmobilien würden sich vergleichsweise interessante Renditen erzielen lassen. Größere Preiskorrekturen seien angesichts eines anhaltend knappen Angebots an den meisten Standorten nicht zu erwarten. (23.10.2020/ac/a/m)



