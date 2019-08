Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (13.08.2019/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Dei Enteignungsdebatte in Berlin habe der Deutsche Wohnen-Aktie in den vergangenen Monaten masssive geschadet. Nun habe der deutsche Immobilienkonzern aber gute Zahlen präsentiert. Gut möglich, dass die Aktie auch einen Boden gefunden habe, denn das Unternehmen notiere aktuell deutlich unter dem Substanzwert der Immobilien. Eine technische Gegenbewegung der Deutsche Wohnen-Aktie bis in den Bereich von 39 Euro sei möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.08.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:31,85 EUR -2,42% (13.08.2019, 12:03)