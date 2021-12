Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

39,38 EUR -2,21% (02.12.2021, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

39,62 EUR -0,48% (02.12.2021, 17:48)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF





Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (02.12.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) 53 auf 43 Euro.Nach neun Monaten 2021 habe die Deutsche Wohnen SE eine stabile Entwicklung der Mieteinnahmen und eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nachdem das Übernahmeangebot der Vonovia zu 53 Euro je Aktie mit einer Mehrheit von rund 87% an der Deutsche Wohnen erfolgreich abgeschlossen worden sei, sei der Kurs wieder auf das Niveau vor Angebotsabgabe abgesackt.Unsere aktualisierte Anlageempfehlung für die Deutsche Wohnen-Aktie lautet nunmehr wieder "halten" mit reduziertem Kursziel 43 Euro (alt: 53 Euro), so Michael Seufert, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Deutsche Wohnen-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannteAnalysten-Haus target="_blank">unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Wohnen SE": Keine vorhanden.