Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sei dank höherer Mieten mit mehr Gewinn in das neue Jahr gestartet. Wegen der Bundestagswahl werde der zweitgrößte Wohnungskonzern des Landes auf Mieterhöhungen in diesem Jahr verzichten. Die Prognose für 2021 sei trotzdem bestätigt worden.Die Vertragsmieten hätten im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 218 Millionen Euro zugelegt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitgeteilt habe. Die Vertragsmiete im Gesamtportfolio sei um 2,9 Prozent auf durchschnittlich 7,12 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Auch in Berlin hätten sich die Mieten erhöht.Der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) sei in den ersten drei Monaten um 8,8 Prozent auf 154,8 Millionen Euro gewachsen. Das Periodenergebnis habe 199,7 Millionen Euro betragen. Das seien fast 60 Prozent mehr gewesen als im Vorjahr, was unter anderem an Bewertungseffekten gelegen habe. Für das laufende Jahr erwarte die Deutsche Wohnen weiterhin einen operativen Gewinn etwa auf dem Niveau des Vorjahres.Um der aktuellen Situation mit Blick auf die Corona-Pandemie und dem Urteil zum Mietendeckel Rechnung zu tragen, habe man entschieden, im laufenden Jahr keine Mieterhöhungen umzusetzen. Für 2022 rechne das Unternehmen dann wieder mit einem Mietwachstum von rund drei Prozent.Prof. Dr. Steffen Sebastian, Professor für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg und Sachverständiger im Deutschen Bundestag für die bundesweite Mietspiegelreform halte diese Vorgehensweise hingegen für unzulässig - mit weitreichenden Folgen für Mieter und Vermieter. Er befürchte Preissprünge bei den Mieten und eine Flut an Klagen. "Der Aktionär" werde der Frage nachgehen, wie sich das für die Deutsche Wohnen ausgehen könnte.Die Analysten würden die Quartalszahlen überwiegend positiv bewerten. Berenberg Jefferies und Kepler Cheuvreux hätten die Aktie auf "buy" belassen. Morgan Stanley und J.P. Morgan würden weiter ein "overweight" vergeben. Die Kursziele würden bis 56 Euro reichen. Das wäre mehr als der NTA (Net Tangible Assets), der den Wert der Steine widergibt und bei 52,50 Euro liege.Die Zahlen der Deutsche Wohnen seien solide. Wer in Immobilien investieren will, setzt auf Deutsche Wohnen oder Vonovia, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)