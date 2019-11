Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

35,22 EUR +1,27% (14.11.2019, 13:41)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (14.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Während das EBITDA in Q3 noch um 10,4% auf 178,7 (Vj.: 161,9) Mio. Euro angestiegen sei und die Analysten-Erwartung von 169,6 Mio. Euro übertroffen habe, sei das EBT, aufgrund des Sondereffekts sowie deutlich gestiegenen Abschreibungen (10,2 (Vj.: 2,0) Mio. Euro), auf 61,5 (Vj.: 138,0) Mio. Euro eingebrochen und habe damit deutlich unterhalb der Erwartung von 135,3 Mio. Euro gelegen. Die Folgen des Berliner Mietendeckels, der ab 2020 für fünf Jahre anstehe, seien nach den Kursrückgängen seit Bekanntgabe aus Sicht des Analysten jetzt im Kurs eskomptiert. Das neue Gesetz treffe das Unternehmen schwerer als die Wettbewerber (deutlich höherer Portfolioanteil in Berlin als Wettbewerber). In seinen Schätzungen habe er die Auswirkungen bereits weitestgehend verarbeitet. Aktuell werde das Portfolio erheblich in anderen Regionen erweitert. Das Jahresziel für 2019 (FFO I: 535 Mio. Euro) sei bestätigt worden.Aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufprogramms passt Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, seine Prognosen (2019e EPS: 4,48 (alt: 4,41) Euro; 2020e EPS: 4,29 (alt: 4,02) Euro) an und bewertet die Deutsche Wohnen-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 35,50 Euro weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 14.11.2019)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:35,25 EUR +1,50% (14.11.2019, 13:31)