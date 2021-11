Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (26.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Eine heiße Wette! AktienanalyseEnde Oktober ist das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) aus dem DAX abgestiegen. Denn im Zuge der Übernahme ist Vonovia an 87,6 Prozent der Aktien gelangt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der verbliebene Streubesitz habe nicht mehr ausgereicht, um im DAX zu bleiben. Abgerutscht seien die Papiere aber aus einem anderen Grund: Am 21. Oktober sei das Übernahmeangebot zu 53 Euro je Aktie seitens Vonovia ausgelaufen. Doch Vonovia dürfte bald einen Anlauf starten, Deutsche Wohnen komplett zu schlucken - zum Beispiel auf dem Weg einer Verschmelzung. Dabei müssten die Objekte der Deutschen Wohnen zu Marktwerten bewertet werden. Die dürften den Börsenwert übersteigen. Interessant seien in dem Zusammenhang die jüngsten Insiderkäufe von Vorstand Lars Urbansky im Volumen von gut 406.000 Euro.Die Papiere von Deutsche Wohnen sind eine heiße Wette, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:42,86 EUR -1,61% (26.11.2021, 12:23)