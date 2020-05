Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

38,64 EUR +0,47% (20.05.2020, 14:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

38,71 EUR +1,39% (20.05.2020, 14:31)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2019 insgesamt 164.044 Einheiten, davon 161.261 Wohneinheiten und 2.783 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (21.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Am 3. Juni entscheidet die Deutsche Börse wieder über Änderungen in der Zusammensetzung der Indices, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).In neuer Besetzung würden sich DAX & Co. ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) dann ab dem 22. Juni präsentieren. Dabei würden sich die Notierungen der späteren Aufsteiger in aller Regel bereits lange vor dem eigentlichen Tausch überdurchschnittlich entwickeln. Schließlich müssten Fonds, die den jeweiligen Index abbilden würden, das von ihnen gemanagte Portfolio bei Änderungen entsprechend anpassen und die Aktien aufnehmen. Oftmals passiere dieser Prozess schon lange vor dem eigentlichen Umstellungstermin.Bei der anstehenden Entscheidung dürfte es im DAX zu einem Tausch kommen. Denn gemäß der "Fast Exit"-Regel sei die Aktie von Lufthansa akut abstiegsgefährdet. Demnach müsse ein Unternehmen die oberste deutsche Börsenliga verlassen, wenn es hinsichtlich Börsenwert oder Börsenumsatz nicht mehr zu den Top 45 zähle. Zuletzt habe Lufthansa beim Börsenwert nur noch auf Rang 48 gelegen. Da der Aktienkurs in den vergangenen Tagen bei steigendem Gesamtmarkt weiter gesunken sei, dürfte sich die Position kaum verbessert haben.Zudem müsse es mindestens einen Aufstiegskandidaten geben, der in beiden Kriterien zu den Top 35 gehöre. Derzeit würden der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (27/33) und die Biotechfirma QIAGEN (30/35) diese Voraussetzungen erfüllen. Weil der Rang Börsenwert entscheide, sei Deutsche Wohnen der DAX-Aufstieg kaum noch zu nehmen. Lediglich, wenn sich Lufthansa bis Ende Mai deutlich erhole, bleibe alles beim Alten.Stichwort Mietendeckel: Die Diskussion darum und schließlich dessen Einführung habe den Aktienkurs im Jahr 2019 erheblich belastet. Doch dürfte dieser Negativeffekt durch den Kursverfall weitestgehend eingepreist sein. Dafür spreche auch, dass der Konkurrent Vonovia zuletzt wieder Interesse an einem neuen Übernahmeversuch angemeldet habe, nachdem er der erste vor vier Jahren gescheitert sei. Dabei könnte ein Unternehmen mit einer Marktbewertung von fast 40 Mrd. Euro entstehen. Eine Entscheidung über ein Angebot sei angeblich zwar noch nicht gefallen, jedoch sollte dabei mindestens der innere Wert (NAV) herausspringen, den Deutsche Wohnen per Ende März mit 47,84 Euro je Aktie angegeben habe.Da die Unsicherheiten bezüglich des Mietendeckels noch nicht ganz ausgeräumt sind, sollten Anleger nicht volles Risiko gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Deutsche Wohnen-Aktie. (Ausgabe 20/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link