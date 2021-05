Die beiden Unternehmen würden derweil einen "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" mit dem Land Berlin vorschlagen. Sie böten unter anderem eine Begrenzung der Mietsteigerungen in ihren Berliner Beständen bis 2026 an: In den kommenden drei Jahren solle es höchstens ein Prozent jährlich mehr sein, in den beiden danach folgenden Jahren im Rahmen des Inflationsausgleichs.



Für Vonovia dürfte sich der Zusammenschluss auf diesem Preisniveau rechnen. Synergien dürften längerfristig auch die Kosten drücken. Auch die Großinvestoren BlackRock und norwegischer Staatsfonds müssten noch überzeugt werden. Sollte der Deal klappen, würde Vonovia ihre führende Position auf dem Immobilienmarkt weiter ausbauen.



Investierte Anleger halten ihre Papiere, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die angekündigte Übernahme des Immobilien-Konzerns Deutsche Wohnen durch die ebenfalls im DAX notierte Vonovia AG sorge an der Börse für mächtig Wirbel. Die ganze Immo-Branche profitiere mit Kurssteigerungen, außer Vonovia. Auch die Politik habe sich bereits gemeldet und stelle Forderungen. Vor allem in Berlin könnte sich vieles ändern.Erwachse da ein neuer DAX-Riese? Vonovia wolle die Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Aktie kaufen. Die Offerte würde einer Prämie von knapp 18 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag und von 25 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs entsprechen. Deutsche Wohnen halte in Berlin mehr als 100.000 Wohnungen (70 Prozent des Gesamtbestands) und sei dort größter privater Vermieter.Anders als beim Übernahmeversuch 2016 habe sich Vonovia diesmal die Unterstützung der Deutsche Wohnen-Spitze gesichert. Beide Konzerne hätten bereits eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Mindestens 50 Prozent der Anteilsinhaber müssten dem Deal noch zustimmen. Deutsche Wohnen-Vorstandschef Michael Zahn habe gesagt, er sei sich "sehr, sehr sicher, dass sehr viele Aktionäre dieses Angebot annehmen werden".Durch die Übernahme würde Europas größter Wohnimmobilien-Konzern entstehen - mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von derzeit rund 45 Milliarden Euro und mehr als 500.000 Wohnungen.Auch an der Börse glaube man, dass es mit dem Milliarden-Deal diesmal klappen werde. Die Aktien von Deutsche Wohnen würden zeitweise um mehr als 15 Prozent nach oben springen und das höchste Niveau seit 2007 erreichen. Vonovia-Papiere würden als Tagesverlierer im DAX hingegen um 4,6 Prozent abrutschen.Die Übernahmepläne würden auch bei anderen Immo-Aktien für Fantasie sorgen. Im Stoxx-600-Branchentableau würden die Immobilien-Werte mit plus 1,5 Prozent heute zu den stärksten Sektoren gehören. Im MDAX etwa würden LEG, TAG Immobilien, Grand City Properties und Aroundtown Kursgewinne von teils mehr als drei Prozent verzeichnen. Adler Group, Ado Properties und Instone würden im SDAX teilweise noch etwas mehr gewinnen.Wenig überrascht sei die Politik. In Folge der geplanten Fusion zwischen der Vonovia und der Deutschen Wohnen könne das Land Berlin mehr als 20.000 Wohnungen von dem Mega-Konzern übernehmen, hätten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Vonovia-Chef Rolf Buch heute angekündigt. "Das ist die Größenordnung einer eigenen Wohnungsgesellschaft", so Müller.Nunmehr werde mit allen Beteiligten im Detail besprochen, um welche Bestände es sich handele. "Mir liegen soziale Brennpunkte am Herzen, mir liegen Großsiedlungen am Herzen", so Müller. Mehr Wohnungen in kommunaler Hand bedeuteten mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten und mehr Sicherheit für viele Menschen im Bereich Mieten und Wohnen. Momentan verfüge Berlin über 340.000 kommunale Wohnungen.Die Grünen würden nach der geplanten Megafusion ein sozialverträgliches Handeln des neuen Wohnungsriesen Vonovia auf dem angespannten Berliner Mietenmarkt erwarten. "Wenn Vonovia die Deutsche Wohnen übernimmt, hält sie fast zehn Prozent der Berliner Wohnungen. Wer eine solch große Machtkonzentration anstrebt, muss zeigen, dass das einen Mehrwert für die Berlinerinnen und Berliner hat", habe die Grünen-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhaus-Wahl im Herbst, Bettina Jarasch, erklärt.Die Grünen-Politikerin habe "verbindliche Vereinbarungen zu Themen wie Mieterhöhungsstopp, bezahlbarem Neubau und einen stärker gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt in Berlin" gefordert.