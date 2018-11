Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zweite Schätzung zur BIP-Entwicklung in Deutschland bestätigte am Freitag den Rückgang um 0,2% gg. Vq. für das 3. Quartal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei am Freitag u. a. der Composite-PMI im November gemäß der vorläufigen Schätzung mit 52,2 Punkten auf den niedrigsten Stand seit 2014 gefallen. In diesem Zusammenhang dürfte das heute zur Veröffentlichung anstehende ifo Geschäftsklima weitere Aufschlüsse über die aktuelle Stimmungslage der deutschen Wirtschaft geben. Auch hier würden die Analysten indes mit einer erneuten Eintrübung von 102,8 auf 101,7 Punkte rechnen. Nichtsdestotrotz würden sie für das 4. Quartal wieder eine positive BIP-Wachstumsrate in Deutschland erwarten.Die eher schwachen Konjunkturdaten würden den Euro neben dem Konflikt um die italienischen Haushaltspläne und der Unsicherheit über den "Brexit" zusätzlich belasten. Eine negative Überraschung beim ifo Geschäftsklima könnte die Einheitswährung zum US-Dollar daher unter 1,13 USD fallen lassen. (26.11.2018/ac/a/m)