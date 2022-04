Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zum Jahresauftakt leicht gewachsen, so die Analysten der NORD LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe im ersten Quartal um 0,2% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Die Corona-Pandemie sowie ab Ende Februar der Krieg in der Ukraine seien wesentliche Belastungsfaktoren gewesen. Während der Außenbeitrag gebremst habe, hätten die Investitionen zum Wachstum beigetragen. Hier dürfte die Dynamik aufgrund der deutlichen Eintrübung des Investitionsklimas jedoch schon bald spürbar zurückgehen. Die Unternehmen würden mit Belastungen durch den Energiepreisschub sowie durch neue Liefer- und Materialengpässe kämpfen. Auch vom privaten Konsum sei trotz Corona-Lockerungen kurzfristig kein nennenswerter Wachstumsschub zu erwarten, hohe Inflation und Ukrainekrieg würden stark dämpfend auf das Verbrauchervertrauen wirken. Für 2022 würden die Analysten der NORD LB daher an ihrer BIP-Prognose von 1,8% festhalten, wobei die konjunkturelle Entwicklung sehr stark von den kaum zu prognostizierenden weiteren Entwicklungen im Konflikt mit Russland abhänge. (29.04.2022/ac/a/m)





