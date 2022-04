Zudem hätten Meldungen aus China um rigorose Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der Null-Covid-Strategie im Raum Shanghai zu zusätzlichen Produktions- und Lieferengpässen geführt. Vor diesem Hintergrund, aber auch angesichts erhöhter Transportkosten und geopolitischer Risiken würden bisherige Lieferverflechtungen stärker in Frage gestellt. Einer aktuellen Befragung des ifo-Institutes folgend beabsichtige daher fast jedes zweite deutsche Industrieunternehmen, Importe aus China zu reduzieren. Ziel sei dabei, in Zukunft diversifizierter und damit resilienter aufgestellt zu sein. Neben dem Aufbau von Lagerkapazitäten - von "Just-in-Time" hin zu "Just-in-Case" - rechnen die Analysten der Nord LB in den kommenden Jahren mit einer Zunahme von Produktionsverlagerungen und sogenannten Greenfields nach Europa. Erste prominente Beispiele seien mit Intel und den LNG-Terminals bereits kürzlich bekannt gegeben worden. Dieses durch Strukturwandel, knappe Ressourcen und Lieferengpässe gezeichnete Umfeld dürfte zu einer verringerten Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft und zu verstärkten inflatorischen Effekten führen.



Während die FED bereits den Pfad einer restriktiveren Geldpolitik eingeschlagen habe, ziere sich die EZB aktuell noch. Die Analysten würden jedoch nach einem Rückfahren der laufenden Ankaufprogramme die ersten Zinsschritte ab der zweiten Jahreshälfte 2022 erwarten.



Die europäischen Aktienmärkte hätten sich trotz dieser Nachrichtenlage bisher recht wacker behaupten können. Temporär deutliche Kursverluste (von fast 20%) seit Jahresbeginn seien inzwischen teilweise wieder aufgeholt werden. Neben attraktiven Dividendenzahlungen und überwiegend soliden Geschäftsmodellen hätten niedrige Einstandsniveaus insbesondere risikobereite Investoren angelockt. Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass die zahlreichen Belastungsfaktoren europäische Unternehmen stärker treffen würden als Titel in Nordamerika. Für die europäischen Aktienmärkte würden die Analysten - je nach Nachrichtenlage - mit einer volatilen Seitwärtsbewegung rechnen. Für 2022 sollten die Gewinnerwartungen für europäische Werte in Summe die Gewinnniveaus von 2021 nicht übertreffen.



Pandemie und Ukrainekrieg würden die inzwischen viel zitierte Zeitenwende einläuten, die ein erhebliches Umdenken in Politik und Wirtschaft erfordere. Das Szenario eines schnellen Endes Ukrainekrieges bleibe nach Erachten der Analysten unwahrscheinlich. Zudem sei davon auszugehen, dass Sanktionen des Westens gegenüber Russland über längere Zeit Bestand haben würden. Daher werde der ohnehin angestrebte Umbau der Energieversorgung nochmals beschleunigt werden müssen. Für europäische Unternehmen bestehe die Herausforderung, sich vor dem Hintergrund gestresster Lieferketten, knapper Ressourcen und geopolitischer Risiken strategisch neu aufzustellen. Trotz positiver Zahlen zum ifo-Geschäftsklima habe der Aktienmarkt eher verhalten reagiert. Zudem dürfte für die Aktienmärkte der Gegenwind durch Inflation und erwartete Zinssteigerungen etwas stärker werden. (25.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach nunmehr zwei Monaten Ukraine-Krieg mit verheerenden Verlusten und Schäden scheint kein schnelles Ende dieses Konfliktes in Sicht, so die Analysten der Nord LB.Teilweise sehr kontrovers geführte Diskussionen um weitere Sanktionen des Westens gegenüber Russland würden die hohen Abhängigkeiten - insbesondere der deutschen Volkswirtschaft - von russischen Energielieferungen offenbaren. Hätten sich Kohle und Erdöl wohl noch vergleichsweise zügig substituieren lassen, stelle der Ersatz von Erdgas ein gravierendes Problem dar. Ein abrupter, kompletter Verzicht auf russische Erdgaslieferungen dürfte mit erheblichen Produktionseinschränkungen und weiteren Lieferkettenstörungen einhergehen und damit das exportorientierte Geschäftsmodell Deutschlands gefährden. Gleichzeitig habe eine Vielzahl westlicher Unternehmen einen Rückzug von Geschäftsaktivitäten in Russland bekannt gegeben, was je nach Betroffenheit beträchtliche Bremsspuren in den Bilanzen hinterlassen werde.