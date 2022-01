Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,06 EUR +0,85% (12.01.2022, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,072 EUR +1,35% (12.01.2022, 10:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Rücksetzer zu Jahresbeginn zähle die Aktie der Deutschen Telekom am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX . Zum einen profitiere der Magenta-Konzern von Kursgewinnen der zuletzt schwächelnden Tochter T-Mobile US , zum anderen stufe die Bank of America die T-Aktie als Branchenfavorit ein.Analyst David Wright verspreche sich viel von den Plänen der Telekom, die Funkturmsparte zu Geld zu machen. Die Aktie gehöre in seinem Branchenausblick deshalb zu den Favoriten für 2022. Entsprechend laute die Einstufung "buy", das Kursziel habe der Experte von 23,40 auf 24,80 Euro nach oben geschraubt.Für Auftrieb sorge zudem der fünfprozentige Kurssprung von T-Mobile US am Dienstag. Nachdem die Tochter zuletzt massiv unter Druck gestanden habe, habe hier Goldman Sachs für neue Euphorie gesorgt. Analyst Brett Feldman sehe besonders viele Kurstreiber im neuen Jahr und habe die Aktie deshalb auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel laute 153 Dollar.Eine Beruhigung des Abverkaufs bei T-Mobile US wäre ein wichtiges Zeichen. Dann könnte auch die Telekom-Aktie wieder zulegen. Denn langfristig würden die Aussichten stimmen, die Bewertung lasse noch Luft nach oben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link