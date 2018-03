XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.

Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands.







Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: ver.di erhöht den Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde in Berlin - AktiennewsIm Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu ersten vollschichtigen Warnstreiks auf. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Die Arbeitgeber haben die beiden ersten Verhandlungsrunden ohne ein Angebot verstreichen lassen, darauf werden wir jetzt angemessen reagieren und den Druck erhöhen und den Druck erhöhen", sagte ver.di-Streikleiter Peter Praikow am Montag.Die Verhandlungen für die rund 62.000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei der Telekom werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt. Die ersten beiden Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis vertagt worden.In den vergangenen Tagen haben bereits mehr als 6.000 Beschäftigte der Technik-, Vertriebs- und Servicebereiche mit Protesten und Warn-streiks ihre Unterstützung für die Tarifforderungen deutlich gemacht.