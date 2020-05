Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,655 EUR -0,29% (15.05.2020, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,62 EUR -0,98% (15.05.2020, 16:48)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Allem Anschein nach gehört die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) zu jenem erlesenen Kreis an Unternehmen, die nicht unter den Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie leiden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn im Gegensatz zu vielen unmittelbaren Konkurrenten habe der Bonner Telekommunikationskonzern im abgelaufenen Quartal ihren Gewinn steigern und somit die Prognosen vieler Analysten bestätigen können. Ausschlaggebend hierfür sei die große Menge an verkauften Telefonminuten gewesen, welche die ausbleibenden Umsätze des Roaming-Geschäfts und aus dem Verkauf vom Endgeräte habe überkompensieren können. Ein Umstand, der das Nettokonzernergebnis um EUR 16 Mio. habe ansteigen lassen.Die US-Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG habe diese Woche ebenfalls ihre Zahlen präsentiert. Der Nettogewinn des US-Geschäfts sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,7% auf USD 951 Mrd. gestiegen, was vor allem auf Zuwächse im Bereich der Neuvertragskunden zurückzuführen sei. Somit habe auch die T-Mobile US die Analystenerwartungen erfüllen können.Hinsichtlich der mittelfristigen Unternehmensstrategie scheine das US-Geschäft immer weiter in den Fokus der Deutschen Telekom AG zu rücken. So habe beispielsweise die Übernahme des Wettbewerbers Sprint Inc. zu Beginn des Vormonats erfolgreich abgeschlossen werden können. Dass durch diese Übernahme gewonnene Synergiepotenzial solle bei der Eroberung neuer Anteile am US Telekommunikationsmarkt helfen, welcher aktuell von den beiden Platzhirschen AT&T Inc. und Verizon Communications Inc. dominiert werde.Um deren Vormachtstellung in den USA zu brechen, setze CEO Mike Sievert, welcher die Geschicke der T-Mobile US leite, vor allem auf die neue 5G-Technologie. Bis Jahresende sollten 200 Mio. US-Amerikaner mit einem Zugang zum entsprechenden Mobilfunkstandard ausgestattet werden. Eine Investition von USD 40 Mrd. in neue Mitarbeiter und in den Ausbau des Mobilfunknetzes solle die Realisierung dieses ambitionierten Ziels ermöglichen.Neben der strategischen 5G-Offensive strebe die Deutsche Telekom AG ein weiteres großes Ziel an. Die Gesamtstrategie des Bonner Telekommunikationskonzerns sei um den Punkt "Verantwortliches Handeln" ergänzt worden. Zukünftig wolle das Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. So solle beispielsweise der CO2-Ausstoß bis zum Ende des Jahrzehnts um 90% reduziert werden. Angeblich würden Kunden der Deutschen Telekom AG zwar bereits seit Beginn dieses Jahres in einem "grünen Netz" surfen, doch anscheinend sehe der Konzern vor allem bei seinen Auslandssparten hinsichtlich des Umweltschutzes weiteres Optimierungspotenzial.In Deutschland hingegen solle mittlerweile der komplette Elektrizitätsbedarf des Unternehmens durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Dies betreffe sowohl das Telekommunikationsnetzt, welches man den Kunden zur Verfügung stelle, als auch die Elektrizität, die der Konzern zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs benötige. Dieses Konzept solle in den kommenden 18 Monaten weltweit ausgerollt werden.Die Aktie der Deutsche Telekom AG werde aktuell bei EUR 13,78 (15.05.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 16,75 (20.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 10,406 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "buy" setzen, neun auf "hold" und kein Analyst setze sie auf "sell". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link