Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Konzern habe sich auf dem Kapitalmarkttag neue langfristige Zielsetzungen gesetzt (die letzten Zielsetzungen gingen bis 2022). Der Konzernumsatz (jeweils alle Wachstumsraten auf organischer Basis) solle demnach im Zeitraum 2020-2024 um durchschnittlich +1% bis +2% p.a. wachsen und die Serviceerlöse um +3% bis +4% p.a. Für das bereinigte EBITDA AL werde ein Wachstum von 3%-5% (ohne T-Mobile US: 2%-3%) p.a. prognostiziert.Des Weiteren sollten der freie Cashflow AL bis 2024 auf über 18 (Zielsetzung 2021: >8; USA dabei - wie auch bei den anderen Zielsetzungen - Hauptwachstumstreiber) Mrd. Euro, das bereinigte EPS auf über 1,75 (Zielsetzung 2021: >1,10) Euro und die Investitionen (ohne USA) auf ca. 8,2 Mrd. Euro steigen. Das starke EPS-Wachstum lasse dabei auch einen signifikanten Dividendenanstieg erwarten, da 40%-60% des bereinigten EPS als Dividende ausgeschüttet werden sollten (Mindestdividende: 0,60 Euro/Aktie). Maximal wären dies 1,05 (2020: 0,60) Euro/Aktie in 2024.Darüber hinaus wolle die Deutsche Telekom auch nach 2024 die Kontrolle über T-Mobile US behalten. Dazu solle der Anteil von derzeit 43,2% auf über 50% steigen. Dies solle über ein Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US sowie über Call-Optionen über insgesamt 101 Mio. T-Mobile US-Aktien erreicht werden. Für den Schuldenabbau gebe sich die Deutsche Telekom dafür ein Jahr mehr Zeit. Statt in 2023 solle daher nun in 2024 eine Verschuldungsquote (Nettofinanzschulden/bereinigte EBITDA) von 2,25-2,75 (31.03.2021: 2,98) erreicht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,322 EUR +0,23% (07.06.2021, 12:13)