Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.06.2020/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von eToro:Auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung hat die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) trotz eines Rekordergebnisses die Dividende gekürzt, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Steigende Schulden aufgrund der Übernahme vom US-Wettbewerber Sprint würden das Unternehmen belasten. Dennoch sei die Jahresprognose bestätigt worden.Auf der heutigen virtuellen Jahreshauptversammlung der Deutschen Telekom habe Konzernchef Höttges die Jahresprognose bestätigt. Er sehe derzeit nur einen begrenzten Einfluss der Pandemie auf die Geschäftsergebnisse. Der bereinigte operative Gewinn wachse zweistellig um 10,2 Prozent."Die Deutsche Telekom plant nach der Übernahme von Sprint sein Geschäft mit dem 5G-Mobilfunkstandard weiter auszubauen", erkläre Austinat. "In Deutschland will der Konzern die Abdeckung noch in diesem Jahr beträchtlich erweitern und sich so Zukunftschancen sichern", so Austinat weiter.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,57 EUR +1,50% (19.06.2020, 14:39)