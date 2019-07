Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die nun genehmigte Fusion war zwar absehbar, dennoch wird diese Nachricht an den Märkten sehr positiv aufgenommen und hat der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) am Montag an die Spitze des DAX verholfen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Ein weiteres spannendes Thema sei weiterhin der 5G Ausbau im Kernmarkt, Deutschland.Europas größtes Telekommunikationsunternehmen profitiere weiter vom Wachstum des US-Geschäfts. T-Mobile US habe im letzten Jahr ein milliardenschweres Projekt zum Aufbau eines US-weiten 5G-Netzes in Kooperation mit dem Netzwerkausrüster Nokia verkündet. Ein weiterer Beleg für den Erfolg der Telekom-Tochter sei der Rekord-Quartalszuwachs im abgelaufenen 2. Quartal. Weiterhin bleibe jedoch das Geschäft in Deutschland die maßgebliche Determinante des Konzernerfolgs. Die Halbjahreszahlen auf Konzernebene würden am Donnerstag den 8. August vor Handelsbeginn veröffentlicht.T-Mobile US Chef John Legere habe angekündigt, dass die Fusion die US-Tochter zu einem "größeren und kühneren Wettbewerber als je zuvor" heranwachsen lasse. Die Unternehmensführung betone besonders, dass dies den Verbrauchern zugute käme, da sie den Wettbewerb in den vereinigten Staaten fördere und so zu niedrigeren Preisen führe. Diese Sicht würden Verbraucherschützer nicht teilen, die Fusion von dem dritt- und viertgrößtem Mobilfunkanbieter werde laut der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James zu steigenden Preisen führen.Am Freitag habe T-Mobile die Einigung mit dem US-Justizministerium erzielt. Es müssten mehrere Unternehmensteile an den Satellitenbetreiber Dish verkauft werden, dieser zahle USD 5 Mrd., für Funkfrequenzen und Prepaid-Kunden. Damit werde ein Teil der ca. USD 26 Mrd. die die Telekom Tochter für die Fusion mit Sprint aufwendet wieder in die Kasse gespült. Der Deal solle über einen Aktientausch abgewickelt werden, wobei die Telekom mit 42% den größten Anteil am fusionierten Unternehmen übernehmen möchte. Aktuell halte der Deutsche Mutter Konzern noch 63% der Aktien an T-Mobile US.Weiterhin beinhalte die Einigung das Versprechen den Ausbau des 5G-Netzes voranzutreiben. Die Telekom schätze die Einsparungen durch Synergieeffekte auf knapp USD 6 Mrd. pro Jahr und insgesamt ca. USD 43 Mrd. Diese sollten vor allem aufgrund von vermindertem Personalbedarf und geringerer Betriebs- und Investitionskosten für das Netz entstehen. Polo Tang, Analyst bei der UBS, halte eine höhere Bewertung der Telekom-Aktie für angebracht. Selbst ohne Synergien schätze er den fairen Wert auf EUR 18,30 je Aktie und spreche eine Kaufempfehlung aus, auch Barclays habe das Ziel am Montag auf EUR 17,60 angehoben.Der deutlich leistungsfähigere 5G-Standard ermögliche neuartige Geschäftsmodelle in nahezu allen Sektoren. Der stärkste Innovationsschub betreffe dabei vermutlich die Industrieproduktion, die Automatisierung der Arbeitsprozesse sowie die Automobilbranche. Daher lasse sich das 5G Netz im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung durch die Notwendigkeit für die Umsetzung disruptiver Technologien klar von den vorangegangenen Generationen abgrenzen. Gerade beim Autonomen Fahren, dass einen großen Datenverkehr zwischen Fahrzeug und Server in Echtzeit voraussetze, würden die Telekommunikationsanbieter mit dem Ausbau eines flächendeckenden Netzes eine wesentliche Rolle spielen.Bei der Höhe der Investitionen habe die Deutsche Telekom klar die Nase vorn, das Bonner Unternehmen gebe an mehr als EUR 5 Mrd. in die Digitalisierung zu investieren. Bis 2020 sollten 99% der Bevölkerung mit mindestens 50 Mbit/s Bandbreite versorgt werden. Fünf Jahre später sollten bereits 90% des Landes mit 5G abgedeckt sein. Seit Anfang Juli biete die Telekom die ersten 5G-Tarife zu Preisen ab 75 Euro an.Die Telekom-Aktie werde aktuell bei EUR 15,23 (29.07.2019) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 15,88 gelegen (22.03.2019), das 52-Wochen-Tief bei EUR 13,345 (06.09.2018). Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 30.07.2019)