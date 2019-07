Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,36 EUR -0,32% (11.07.2019, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,338 EUR -0,66% (11.07.2019, 12:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion von T-Mobile US und Sprint stehe bei der Deutschen Telekom weiter im Fokus. Während die Telekommunikationsbehörde FCC weiter ihre Zustimmung signalisiere, bleibe die Entscheidung des Justizministeriums offen. Die Deutsche Telekom müsse nun entscheiden, wie weit man bei den Zugeständnissen gehen wolle - und wo die Schmerzgrenze liege.FCC-Chef Ajit Pai habe auf einer Konferenz bestätigt, dass sich "nichts geändert" habe. In den kommenden Wochen erwarte er, dass die Zustimmung für den Deal erfolgen könnte. Für die Telekom sei das zwar erfreulich, doch der größere Unsicherheitsfaktor bleibe das US-Justizministerium. Dieses fordere weitreichende Zugeständnisse, die den Aufbau eines neuen vierten Wettbewerbers im US-Mobilfunkmarkt ermöglichen würden.Neben der neuen T-Mobile US wären nach dem Deal aktuell lediglich noch die Platzhirsche Verizon und AT&T auf dem Markt. Ob der Verkauf von Frequenzen und der Prepaid-Marke Boost an Dish ausreichen würden, um die Zustimmung des Justizministeriums zu erhalten, bleibe weiter offen.Doch die Telekom müsse auch darauf achten, dass man nicht zu weit gehe. Bei zu hohen Auflagen könnte die Fusion nicht mehr wirtschaftlich sein, dann wäre ein Verzicht auf den Zusammenschluss sinnvoller. Es gebe bereits Differenzen zwischen Mutter und Tochter, wie viele Zugeständnisse tragbar seien, so Bank of America-Analyst Frederic Boulan. Unabhängig davon bleibe er optimistisch für die T-Aktie und belasse das Votum auf "buy". Sein Kursziel laute 18 Euro.Anleger sollten deshalb nicht in Panik verfallen und bei der Telekom an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Für Konservative sei die Dividendenperle weiter eine gute Wahl. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.