Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der Deutschen Telekom brumme dank der starken Entwicklung von T-Mobile US das Geschäft. Dementsprechend gut seien die am vergangenen Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen gewesen. Zudem habe der DAX-Konzern die Gewinnprognose leicht erhöht. Das sei bei den Analysten gut angekommen.So habe etwa Goldman Sachs die T-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen habe die US-Investmentbank einige Prognosen aktualisiert. An der Einschätzung ändere sich deshalb aber nichts.Die Deutsche Bank habe nach der Telefonkonferenz mit Investoren auch keinen Grund gesehen, ihre Einschätzung zu ändern. Dort habe sich der Chef Timotheus Höttges sehr optimistisch für den Rest des Jahres gezeigt, habe Analyst Robert Grindle geschrieben. Er rate die T-Aktie weiterhin zu kaufen und gebe als Kursziel ebenfalls 26 Euro an.Nach der Zahlenvorlage habe auch Barclays positiv reagiert. Die britische Investmentbank habe das Kursziel für die T-Aktie von 22,00 auf 22,50 Euro erhöht und belasse das Votum auf "overweight". Der Telekomkonzern habe ein erneut starkes Quartal hinter sich, in dem sämtliche Sparten Stärke gezeigt hätten. Entsprechend seien die Erwartungen leicht angehoben worden.Konservative Anleger bleiben bei der Deutsche Telekom-Aktie unverändert dabei und setzen damit auf eine Fortsetzung der Bewegung, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link