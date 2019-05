Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Sorgen um eine Eskalation im Handelskonflikt hätten die Börsen zu Beginn der Woche fest im Griff. Bereits Ende 2018 habe US-Präsident Donald Trump mit seinen Machtspielchen für eine Talfahrt an den Aktienmärkten gesorgt. Wiederhole sich dieses Szenario, seien defensive Werte wieder gefragt. Ein Blick auf die Aktie der Deutschen Telekom könnte sich lohnen.Im vierten Quartal 2018 habe die Angst vor einem Handelskrieg für ein Minus von über 14 Prozent im DAX gesorgt. Spannend: Lediglich ein Wert habe in diesem Zeitraum im Plus notiert. Es sei die Deutsche Telekom gewesen, die sich sogar um knapp sieben Prozent verteuert habe. Mit Munich Re, Merck und E.ON würden auch auf den folgenden Plätzen defensive Werte folgen.Anleger sollten dies im Hinterkopf behalten, denn ein solches Szenario sei nun erneut möglich. Mit der Ankündigung neuer Sonderzölle ab Freitag sei die Angst vor einer Eskalation im Handelskrieg wieder allgegenwärtig.Es erscheine fraglich, ob sich China erpressen lasse und Trumps Strategie aufgehe. Entsprechend stünden am Montag mit E.ON, Vonovia und der Telekom bereits wieder die defensiven Werte an der Spitze der Gewinnerlisten im DAX.Neueinsteiger sollten deshalb weiter abwarten. Wer bei der Dividendenperle bereits an Bord ist, bleibt unverändert dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link