Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) habe von der SoftBank Group (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) T-Mobile-US-Aktien (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) im Wert von 2,4 Milliarden Dollar gekauft. Nach dem Kauf von 21,2 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 113 US-Dollar pro Aktie halte die Deutsche Telekom nun 48,4% der Anteile an T-Mobile US. Da die deutsche Telekom in der Vergangenheit angedeutet habe, dass sie an einer Aufstockung ihrer Beteiligung an US-Unternehmen interessiert sei, könne ein Versuch, eine Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50%) zu erwerben, nicht ausgeschlossen werden.



Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) habe für den März 2022 einen Anstieg der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen um 217,9% im Jahresvergleich gemeldet. Während sich der Passagierverkehr von der Corona-Krise weiter erhole und der Sitzladefaktor von 63,5% im Februar auf 71,2% im März gestiegen sei, sehe die Situation beim Frachtaufkommen nicht so rosig aus. Das Gesamtfrachtaufkommen, gemessen in metrischen Tonnen, sei gegenüber dem Vorjahr um 13,1% zurückgegangen. Das Luftfrachtaufkommen sei im Jahresvergleich um 13,1% gesunken, während das Luftpostaufkommen um 10,2% zurückgegangen sei. Dies sei ein weiteres Anzeichen für eine sich abzeichnende Konjunkturabschwächung.



Einschätzungen von Analysten



- Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) werde von Berenberg auf "kaufen" hochgestuft. Kursziel: 490,00 Euro

- Baader Helvea stuft adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) auf "reduzieren" herab. Kursziel: 190,00 Euro

- Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) werde bei Stifel auf "halten" herabgestuft. Kursziel: 53,00 Euro

- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) werde von Stifel auf "halten" herabgestuft. Kursziel: 63,00 Euro

- Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) werde von Baader Helvea auf "add" herabgestuft. Kursziel: 110,00 Euro

- Exane stufe Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) auf "neutral" herab. Kursziel: 22,00 Euro. (13.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren heute schwächer, so die Experten von XTB.Angesichts der Aussicht auf straffere geldpolitische Bedingungen, kriegsbedingte Unsicherheiten und eine schwächelnde chinesische Wirtschaft würden sich die Aktienmärkte weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Minus von 0,6% aktuell einer der größten Nachzügler in Europa. Der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei der einzige europäische Blue-Chip-Index, der sich über Wasser halten könne. Die Entscheidung der BoC im Laufe des Tages (16:00 Uhr) dürfte keinen großen Einfluss auf die Aktienmärkte haben.Der DAX werde weiterhin innerhalb eines Abwärtstrendkanals gehandelt. Der Index sei gestern unter die Unterstützungszone von 14.050 Punkten gebrochen, habe diese Bewegung jedoch nicht aufrechterhalten können und die Bullen hätten es geschafft, den Preis wieder darüber zu drücken. Derzeit werde die oben genannte Unterstützungszone erneut getestet. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, wäre die nächste zu beachtende Unterstützung im Bereich von 13.800 Punkten zu finden. Das potenzielle Ziel für einen Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne von 14.050 bis 14.350 Punkten befinde sich leicht unterhalb dieser Zone und etwa 60 Punkte oberhalb der unteren Begrenzung des Kanals. Die Schwäche an den weltweiten Aktienmärkten werde immer deutlicher. Man sehe zwar keine massiven Einbrüche, aber jeder Versuch, eine Aufwärtsbewegung zu starten, werde schnell gestoppt.