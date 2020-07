Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom solle die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei intensiviert haben - anstatt wie von vielen gefordert, mit dem Rückbau der Technologie zu beginnen, so berichte das "Handelsblatt". Davon seien pikanterweise konkrete Zukunftsprojekte und Erweiterungen mit sensiblen Datenschutzanforderungen betroffen.Der Bonner Konzern habe die Ausstattung im Bereich Funknetz "RAN" für das deutsche Netz zu 65 Prozent mit Huawei-Technik bestückt. Von einem Rückbau könne gegenwärtig nicht gesprochen werden. Das würden auch vertrauliche Unterlagen zu Vorstandstreffen beider Konzerne der vergangenen vier Jahre belegen. Die Zusammenarbeit im Bereich 5G-Ausbau und Open Telekom Cloud (OTC) schreite voran. So habe T-Systems mit den Chinesen auf Vorstandsebene verhandelt und gemeinsame Wachstumsziele vereinbart. Mit OTC spreche die Telekom auch die deutschen Mittelstandskunden bei 5G an und sichere ihnen dabei höchste Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen zu.Die Telekom habe auf Nachfrage des "Handelsblatt" erklärt, dass die Umsätze mit Huawei in den vergangenen drei Jahren rückläufig seien und der Anteil der chinesischen Ausrüstung zum heutigen Zeitpunkt in Europa bei 25 Prozent liege.In zahlreichen Ländern würden sich die Behörden sorgen, dass Huawei chinesische Spionage erleichtern könnte. In den Vereinigten Staaten sei das Unternehmen ganz vom 5G-Mobilfunknetz ausgeschlossen. In Frankreich hätten die Behörden Huawei zwar nicht offiziell sanktioniert, doch die Regierung wolle, dass die europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson bevorzugt würden. In Deutschland dauere die Diskussion innerhalb der Berliner Regierungskoalition noch an.Die Telekom-Aktie verbleibt auf der Kaufliste, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.