Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,108 EUR -0,01% (08.12.2021, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,066 EUR +0,17% (08.12.2021, 10:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im aufgehellten Marktumfeld habe das Papier des Bonner Konzerns endlich eine erste Gegenbewegung nach dem massiven Abverkauf der vergangenen Monate gezeigt. Bis zum Mehrjahreshoch sei noch immer viel Luft. Von Seiten der Analysten gebe es aber erneut Rückenwind für die Deutsche Telekom.Die Perspektiven für die europäischen Telekomkonzerne seien gut, so Jefferies-Experte Jerry Dellis. Die Umsatztrends würden Mut machen, die Restrukturierungsmaßnahmen würden gegen den Inflationsdruck absichern und die hohen Dividenden seien durch Gewinn gedeckt. Dellis zähle die Deutsche Telekom neben der BT Group und Vantage Towers zu seinen Branchenfavoriten.Klar ist aber auch: Die Kursziele der Analysten lägen derzeit immer wieder über dem Kursniveau. An der Börse spiegele sich das jedoch kaum wider. Nachdem die T-Aktie von Oktober 2020 bis August dieses Jahres noch gut gelaufen sei, sei es seitdem bergab gegangen. Das Mehrjahreshoch sei mehr als 15% entfernt.Die T-Aktie verlange weiter viel Geduld ab. Da die Geschäfte eigentlich gut laufen würden und die Bewertung günstig sei, könnten konservative Anleger allerdings weiter an Bord bleiben. Langfristig seien deutlich höhere Kurse möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link