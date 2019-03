XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,75 EUR -0,32% (22.03.2019, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,74 EUR -0,29% (22.03.2019, 13:58)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Es sei derzeit viel los bei der Deutschen Telekom. Sowohl in den USA als auch in Deutschland stünden bei dem Konzern wegweisende Wochen an. Neues gebe es nun auf beiden Seiten des Atlantiks. Die T-Aktie reagiere darauf im volatilen Marktumfeld kaum, das Warten auf den Sprung über die 16-Euro-Marke gehe weiter.In Deutschland plane die Telekom ein gemeinsames Unternehmen mit EWE. Am Donnerstag sei bereits der Vertrag für die Gründung von Glasfaser NordWest unterzeichnet worden. Das Joint Venture werde nun voraussichtlich rund vier Monate vom Kartellamt geprüft und solle künftig den Ausbau des Glasfasernetzes im Nordwesten der Bundesrepublik vorantreiben. Beide Unternehmen würden dazu über einen Zeitraum von rund zehn Jahren zwei Milliarden Euro investieren wollen.In den USA werbe die Telekom derweil weiter für die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Um zu zeigen, dass der Deal für mehr Wettbewerb im Markt sorgen würde, plane T-Mobile laut "Bloomberg" testweise neue Breitband-Angebote. Das Pilotprogramm solle für Kunden 50-Dollar pro Monat kosten. T-Mobile behaupte zudem, dass gemeinsam mit Sprint bereit 2024 mehr als die Hälfte der US-Haushalte mit 5G-Technologie abgedeckt werden könnte. Dennoch: Die Kritik an dem Deal bleibe, es sei offen, ob die Fusion genehmigt werde.Die Telekom kämpfe an vielen Fronten. Der Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland werde teuer, die Zukunft der wachstumsstarken US-Tochter sei weiter offen. Charttechnisch sehe das Bild nach dem Anstieg der vergangenen Wochen zwar gut aus. Die hohe Bewertung und die unsicheren Aussichten würden aber gegen einen Neueinstieg sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: