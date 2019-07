XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ein Kauf.Vodafone, der britische Konkurrent des Bonner Telekom-Konzerns, habe mit seinen Zahlen nichts falsch gemacht. Die wahre News hinter der Meldung zum vergangenen Quartal verberge sich jedoch weiter hinten. Es gehe um Schuldenabbau, und die Art und Weise, wie diese abgetragen werden könnten. Denn Vodafone werde einen Teil des Unternehmens abspalten - und womöglich an die Börse bringen. Damit liefere Vodafone die Blaupause für die Deutsche Telekom.Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone habe im ersten Geschäftsquartal weiter einen Umsatzschwund erlitten. Die Erlöse insgesamt seien zwischen April und Juni im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf rund 10,7 Milliarden Euro zurückgegangen, wie das Unternehmen am Freitag in London mitgeteilt habe. Der Serviceumsatz - also ohne Geräteverkäufe - sei konzernweit ohne Unternehmensverkäufe und Währungseinflüsse gerechnet um 0,2 Prozent geschrumpft. Das sei ein geringerer Rückgang als im Vorquartal, habe Vorstandschef Nick Read gesagt und darin einen positiven Trend gesehen. Die Jahresziele habe der Manager bestätigt.Angesichts klammer Kassen und der Kritik von Investoren wolle Vodafone seine europäischen Funktürme abspalten und möglicherweise an die Börse bringen. Die Sparte solle zunächst bis Mai abgetrennt werden und mit 61.700 Funktürmen in 10 Ländern das größte Portfolio seiner Art in Europa sein, wie Vodafone am Freitag in London mitgeteilt habe. Der Konzern habe eine ganze Reihe von Alternativen, die Vermögensteile in den kommenden 18 Monaten zu Geld zu machen - eine davon sei ein möglicher Börsengang, habe es geheißen. Vodafone habe zuletzt erstmals die Dividende gekappt, um den Schuldenberg abzubauen und Geld für Investitionen in die Netze freizumachen.In drei der vergangenen vier Geschäftsjahre hätten die Briten teils hohe Milliardenverluste eingefahren. Jetzt wolle sich Vodafone-Chef Nick Read vorwiegend auf das Geschäft in Europa konzentrieren. Erst vergangene Woche habe Vodafone die Genehmigung für den Kauf großer Teile der Kabelnetze von Liberty Global in Europa für 18,4 Milliarden Euro inklusive Schulden erhalten - darunter auch der deutsche Anbieter Unitymedia.Vodafone gehe in Sachen Funkmast-Abspaltung und -IPO den richtigen Weg - und werde so zur Blaupause für die Deutsche Telekom. Ein Kauf ist das Papier des britischen Telekom-Riesen allerdings dadurch nicht - im Gegensatz zur Aktie der Deutschen Telekom, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: