Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

11,644 EUR -1,56% (26.03.2020, 12:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Virus-Krise dürfte finanziell kaum ins Gewicht fallen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Telekom-Aktien würden in unsicheren Börsenzeiten eigentlich als Hort der Stabilität gelten. Diesmal allerdings habe die Talfahrt an den Aktienmärkten auch den vermeintlich defensiven Sektor erfasst. Gut 16 Prozent sei es für den EURO STOXX Telecom NTR-Index seit Jahresbeginn nach unten gegangen. So tief habe das Barometer seit 2014 nicht mehr gestanden. Auch die Aktie der Deutschen Telekom habe kräftig Federn lassen müssen. Binnen eines Monats habe der DAX-Wert gut 25 Prozent verloren. Denn auch wenn das klassische Telekommunikationsgeschäft von der Corona-Krise eher weniger betroffen sein dürfte, ganz spurlos werde der Virus auch an den Bonnern nicht vorüber gehen. So habe die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom T-Mobile US - der Wachstumstreiber des Konzerns - einen Großteil seiner Läden geschlossen.Durch die Einschränkungen von politischer Seite würden zudem Probleme beim Netzausbau und bei der Instandhaltung drohen. Darüber hinaus schiebe der Konzern einen hohen Schuldenberg vor sich her. An der einen oder anderen Stelle sei daher bereits über eine weitere Dividendenkürzung spekuliert worden. Aufsichtsratschef Ulrich Lehner und Vorstandschef Timotheus Höttges hätten sich daher in einem offenen Brief an die Aktionäre gewandt und Entwarnung gegeben: Zwar müssten sich Anleger aufgrund des Versammlungsverbots in Deutschland noch etwas gedulden, bis sie in den Genuss der Ausschüttung kämen. Sorgen um die Höhe der Auszahlung müssten sie sich allerdings nicht machen. "Auch in dem jetzigen unsicheren Umfeld der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen wir zu unserer Dividendenaussage und einer Untergrenze von 0,60 Euro je Aktie", heiße es in dem Brief.Zudem würden die Manager die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf die Geschäfte derzeit für beherrschbar halten. "Die Telekom ist ein starkes Unternehmen. Wir sind durchfinanziert und investieren auf hohem Niveau. Auch in diesem Jahr können wir unsere Finanzziele erreichen." Auch laut Christian Fangmann von HSBC dürfte die Virus-Krise finanziell kaum ins Gewicht fallen. Er rate daher weiterhin zum Kauf. Das Kursziel sehe er bei 17 Euro (aktuell: 11,74 Euro). (Ausgabe 12/2020)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:11,632 EUR -2,99% (26.03.2020, 11:57)