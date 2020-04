Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ein Kauf.Wie viele andere Konzerne habe auch die Deutsche Telekom ihre Hauptversammlung verschieben müssen. Anleger, die auf die Ausschüttung der Dividende warten würden, könnten nun aber aufatmen. Der Konzern habe einen neuen Termin gefunden und werde erstmals eine virtuelle Hauptversammlung abhalten.Am 19. Juni lade die Deutsche Telekom nun zum jährlichen Aktionärstreffen. Wichtig für Aktionäre: Der Konzern habe noch einmal die Ausschüttung der Dividende bestätigt. "Der unveränderte Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat ist es, den Gewinn des Jahres 2019 zu einer Dividendenausschüttung von 0,60 Euro je Aktie zu verwenden. Damit profitieren Telekom-Aktionäre von der positiven Entwicklung des Unternehmens", heiße es in einer Mitteilung.In Deutschland werde die Dividende in der Regel drei Geschäftstage nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Anleger könnten sich somit noch im Juni über die attraktive Rendite von derzeit rund 4,6 Prozent freuen.Die Telekom könne sich die Dividende leisten. Für Anleger sei der Termin eine erfreuliche Nachricht.