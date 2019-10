XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,786 EUR +0,50% (17.10.2019, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,784 EUR +0,86% (17.10.2019, 10:25)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der geplanten Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint habe die Deutsche Telekom nun den nächsten Schritt gemacht. Am Aktienmarkt würden die Fortschritte gut ankommen - das Jahreshoch bei 15,88 Euro sei nicht mehr weit entfernt.Die Telekommunikationsaufsicht FCC habe laut einem Reuters-Bericht der Fusion nun auch offiziell zugestimmt. Mit einem entsprechenden Votum sei jedoch bereits seit längerem gerechnet worden. Der Mega-Deal habe sich dabei mehr und mehr zur parteipolitischen Diskussion entwickelt. So sollten die drei Republikaner in der Kommission für die Fusion gestimmt haben, die beiden Demokraten dagegen.FCC-Mitglied Jessica Rosenworcel von den Demokraten habe deshalb bereits in "The Atlantic" geklagt. "Dem größten Mobilfunk-Zusammenschluss der Geschichte wird jetzt zugestimmt. Wenn man wie 96 Prozent der amerikanischen Erwachsenen ein Smartphone besitzt, sind das schlechte Nachrichten", so Rosenworcel. "Der Rückgang an Netzanbietern von vier auf drei wird Kunden verletzen, den Wettbewerb einschränken und Tausende Jobs kosten."Trotz der harschen Kritik: Auch nach der FCC-Entscheidung sei Deal noch nicht endgültig durch. Eine Klage mehrere US-Bundesstaaten müsse noch vor Gericht verhandelt werden. Sie würden ebenfalls Nachteile für Kunden und Arbeitnehmer befürchten. Am 9. Dezember solle das Urteil fallen.Konservative Anleger bleiben bei der Deutsche Telekom-Aktie dabei und setzen auf den Sprung auf ein neues Jahreshoch, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: