Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,73 EUR 0,00% (08.11.2018, 13:06)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Da die Erlöse im US-Geschäft nach drei Quartalen in Folge mit Rückgängen nun wieder hätten zulegen können, sei der Konzernumsatz in Q3/2018 ebenfalls nach drei rückläufigen Quartalen wieder und zwar stärker als erwartet um 4,7% y/y geklettert. Auch beim EBITDA hätten die Erwartungen geschlagen werden können, während das Nettoergebnis sowohl berichtet als auch bereinigt schwächer als erwartet ausgefallen sei. Die EBITDA-Zielsetzung für 2018 sei zum dritten Mal in diesem Jahr marginal um nun 200 Mio. Euro erhöht worden. Zudem sei nun auch die Zielsetzung für den freien Cashflow, an dem sich die Höhe der Dividende bemesse, leicht um 100 Mio. Euro angehoben worden.Impulse für den DAX-Titel erwarte Friebel nach wie vor vom starken Wachstum im US-Geschäft, der mittelfristigen Erholung im Deutschland- und Europageschäft. Unterstützung für das Papier erwarte der Analyst von der attraktiven Dividendenpolitik. Zudem könnte die Genehmigung der Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint (in der Bewertung des Analysten nicht berücksichtigt) für signifikante Impulse sorgen. Darüber hinaus sehe Friebel die Deutsche Telekom hinsichtlich des neuen Mobilfunkstandards 5G in einer guten Ausgangslage, sodass der Konzern von 5G langfristig stärker profitieren dürfte als einige andere Telekom-Anbieter.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 17,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 08.11.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,715 EUR +0,24% (08.11.2018, 12:54)