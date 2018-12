Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Bank Vontobel Europe AG nimmt in einer aktuellen Veröffentlichung die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Entwicklung der fünften Mobilfunkgeneration "5G" sei abgeschlossen und damit der Grundstein für aussichtsreiche Geschäftsmodelle gelegt. Die für das Frühjahr 2019 von der Bundesnetzagentur vorgesehene Versteigerung der 5GFrequenzen stelle dabei einen essenziellen Schritt dar.Die Netzbetreiber würden in der Realisierung der bahnbrechenden Technik eine entscheidende Rolle spielen. Sie seien es, die einen gewichtigen Teil der notwendigen Investitionssumme für den Infrastrukturbau beitragen würden, wodurch Sie als Distributoren im Gegenzug steigende Umsatzzahlen erwarten dürften. Doch nicht nur Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom auch Unternehmen aus der deutschen Industrie würden Frequenzen zum Aufbau eigener Netze in ihren Fabriken und Fertigungsstätten zugeteilt bekommen. Doch das Potenzial der Datenübertragung in Echtzeit sei nicht nur auf die verbesserte Multimedia-Dienstleistung für Privatpersonen beschränkt, sondern gerade in den industriellen Nutzungsmöglichkeiten am sichtbarsten.Der deutlich leistungsfähigere 5G-Standard verspreche neuartige Geschäftsmodelle in annährend allen Wirtschaftsbereichen. Der stärkste Innovationsschub betreffe dabei die Industrieproduktion, die Automatisierung der Arbeitsprozesse und die Automobilbranche. Daher sei es folgerichtig, 5G im Hinblick ihrer Bedeutung durch die Beteiligung in der Umsetzung disruptiver Technologien klar von den vorangegangenen Generationen abzugrenzen. Gerade bei dem Thema Autonomes Fahren, dass einen großen Datenverkehr zwischen Fahrzeug und Zentralcomputer in Echtzeit voraussetze, würden die Telekommunikationsanbieter in der flächendeckenden Netzbespannung eine wichtige Rolle spielen.Europas größtes Telekommunikationsunternehmen profitiere weiter vom Wachstum des US-Geschäfts. T-Mobile US verkündete erst im Juli ein milliardenschweres Projekt zum Aufbau eines US-weiten 5G-Netztes in Kooperation mit Netzwerkausrüster Nokia übernommen zu haben, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG. Ein weiterer Beleg für den Erfolg der Telekom-Tochter sei der erneute Quartalszuwachs von mehr als einer Million - zum 22. Mal in Folge.Zwischen Juli und September 2018 sei der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitrum um 4,7 Prozent gestiegen. Absolut bedeute das ein Umsatz von 19,1 Milliarden Euro. Weiter sei das bereinigte EBITDA um 8,5 Prozent verglichen zum Vorjahr auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen.Die Telekom-Aktie werde aktuell bei EUR 15,07 (12.12.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 15,60 (03.12.2018), das Jahrestief bei EUR 12,72 (12.12.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und zwei Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf EUR 16,60 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe Dezember 2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link