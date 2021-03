Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr seien bei der Deutschen Telekom weitgehend gut ausgefallen. Doch bei der Großkunden-Tochter T-Systems laufe es weiterhin schleppend. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh sei dennoch zuversichtlich, dass Europa Chancen im Wettbewerb mit den Cloud-Riesen aus den USA habe."Vieles hakt am Thema Regulation - es müsste eine Umgebung geben, wo Investments in ein solches Cloud-Unternehmen sehr attraktiv wären", so Al-Saleh im Gespräch mit der FAZ. "Dann müssten die europäischen Regierungen hinter den Unternehmen stehen, indem sie ihre Dienste nutzen und bei der Skalierung helfen."Bislang sei es Al-Saleh aber nicht gelungen, T-Systems zurück in die Erfolgsspur zu führen. Ende vergangenen Jahres habe die Tochter zwar mit Großaufträgen von Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) und der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) für Aufsehen gesorgt. Dennoch sei der Umsatz zwar um 5,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zurückgegangen, das bereinigte EBITDA After Leasing sei sogar um 6,0 Prozent auf 235 Millionen Euro gesunken. Auch der Auftragseingang sei um 3,2 Prozent gefallen.T-Systems tue sich im harten Wettbewerb um die Großkunden weiter schwer. Ob es gelinge, mit besserer Kostenstruktur die Wende zu schaffen und die US-Tech-Riesen wirklich anzugreifen, müsse sich erst noch zeigen. Dennoch: Insgesamt laufe es bei der Deutschen Telekom nach wie vor gut. Konservative Anleger würden deshalb an Bord bleiben und weiter darauf setzen, dass der Sprung über 15,50 Euro doch noch gelinge.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG:Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link