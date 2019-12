Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,89 EUR -1,18% (10.12.2019, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,902 EUR -0,81% (10.12.2019, 09:13)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Montag habe in New York die Gerichtsverhandlung über die Fusion von T-Mobile US und Sprint begonnen. Auch der Chef der Deutschen Telekom Timotheus Höttges habe gleich in den Zeugenstand gemusst. Noch sei völlig offen, wie die Entscheidung ausfalle - doch der Richter habe klar gemacht, dass der Prozess nicht zu langwierig werden solle.Richter Victor Marrero habe die Eröffnungsplädoyers von der Tagesordnung gestrichen und damit deutlich gemacht, dass keine Zeit verloren werden solle. Als erster Zeuge sei Sprint-Marketingchef Roger Sole geladen worden - der sei gleich unter Druck gekommen. Er habe in einer WhatsApp-Nachricht 2017 gesagt, dass eine Fusion mit T-Mobile die monatlichen Erlöse pro Kunde um bis zu fünf Dollar steigern könnte. Laut Sole sei dies nur ein hypothetisches Szenario gewesen.An die Reihe sei am ersten Tag auch Telekom-Chef Höttges gekommen. Bis auf eine Diskussion mit einem Klägeranwalt, ob das starke Wachstum von T-Mobile aus eigener Kraft gelungen oder durch Zukäufe entstanden sei, sei aber wenig passiert. Höttges habe dabei betont, dass erst die Übernahme von Metro PCS 2013 ausreichend Bandbreite geschaffen habe, um den Markt zu erobern - zudem habe die Mutter 40 Milliarden Dollar in die US-Infrastruktur investiert.Der erste Verhandlungstag habe noch keine Hinweise geliefert, wie Marrero entscheiden werde. Klar sei aber, dass die Position der klagenden Bundesstaaten nicht schlecht sei. T-Mobile US müsse sich auf einen harten Prozess einstellen, um die Fusion durchzubekommen. Gelinge der Abschluss des Deals, würde das auch der Mutter neue Impulse liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: