ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Geschäft der Deutschen Telekom gelte als relativ konjunkturrobust und entwickle sich aktuell erfreulich. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe der Umsatz um 4,7% auf 19,1 Mrd. Euro zulegen können, dabei sei das EBITDA überproportional um 8,5% auf 6,2 Mrd. Euro gesteigert worden. An der Börse sei das im laufenden Jahr mit einer deutlichen Outperformance des DAX belohnt worden. Eine wichtige Rolle dürfte aber auch die Hoffnung gespielt haben, dass dem Konzern jetzt endlich die anvisierte Stärkung des US-Geschäfts durch eine Fusion der US-Tochter mit dem Konkurrenten Sprint gelinge. Diesbezüglich habe es in dieser Woche gute Nachrichten gegeben, der US-Sicherheitsausschuss, der ausländische Investitionen prüfe, habe die Transaktion freigegeben. Jetzt müssten noch die Telekommunikationsaufsicht und das Justizministerium zustimmen. Die Bonner würden sich zuversichtlich geben und einen Abschluss bis Q2 2019 erhoffen. (Ausgabe 50 vom 22.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,02 EUR +0,81% (27.12.2018, 08:38)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,01 EUR (21.12.2018)