Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die ehemalige Volksaktie Deutsche Telekom gerate im späten Handel unter Druck. Der Grund: Der japanische Technologieinvestor SoftBank trenne sich Kreisen zufolge bereits nach kurzer Zeit wieder von fast der Hälfte seines Anteils an der Deutschen Telekom. Die Japaner hätten aktuell rund 90 Millionen Anteile verkauft, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtet.Auf Basis des letzten Schlusskurses im Xetra-Hauptgeschäft habe das Paket einen Wert von gut 1,5 Milliarden Euro. Nach dem Bekanntwerden der Neuigkeiten sei der Aktienkurs der Telekom auf der Handelsplattform Tradegate allerdings um zwei Prozent abgesackt. Zudem seien bei solchen Paketverkäufen Abschläge auf den aktuellen Börsenkurs üblich.SoftBank habe erst vor einem Monat 225 Millionen Telekom-Aktien von den Bonnern erhalten. Dafür hätten die Japaner ihren Anteil an T-Mobile US reduziert, sodass die Deutsche Telekom ihren T-Mobile-US-Anteil hätten aufstocken können. SoftBank sei durch die Transaktion mit einem Anteil von 4,5 Prozent zum zweitgrößten Aktionär nach dem deutschen Staat aufgestiegen.Sollten die Japaner alle angebotenen Telekom-Papiere verkaufen können, fielen sie laut einer Übersicht von Bloomberg hinter die US-Vermögensverwalter BlackRock und Vanguard auf Platz vier zurück.Für die Vorstellung des Deals sei SoftBank-Chef Marcelo Claure vor einem Monat noch nach Bonn gereist. Er habe sich von den positiven langfristigen Perspektiven der Deutschen Telekom überzeugt gezeigt. Der derzeitige Aktienkurs sei viel zu niedrig, künftig werde es aufwärts gehen, habe Claure gesagt.Traditionell eignet sich das Deutsche Telekom-Papier aufgrund der geringen Ausschläge in beide Richtungen aber nur für konservative Anleger, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2021)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.