Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,054 EUR -0,33% (02.06.2022, 17:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,044 EUR -0,39% (02.06.2022, 17:11)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Erstmals seit 2002 notiere die T-Aktie über 19 Euro. Der Ausbau des 5G-Mobilfunkstandarts sowie das starke Wachstum der Tochter T-Mobile US hätten das Papier zuletzt massiv beflügelt. Nach dem Ausbruch über die charttechnische Hürde sei der Run nun allerdings ins Stocken geraten. So könnte es jetzt weitergehen.Für die T-Aktie sei es wie am Schnürchen. Nach dem Ausbruch über die Hürde an den Zwischenhochs vom Februar und April bei rund 17,80 Euro sei ein erfolgreicher Test dieser Marke gefolgt. Beflügelt von diesem Kaufsignal und dem positiven Newsflow sei der Titel dem Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro und der 19-Euro-Marke entgegengetreten.Zwar sei am Freitag auch der Sprung über diese Widerstände gelungen, doch eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sei bisher ausgeblieben. Im Gegenteil: Mit einem leichten Minus stehe die T-Aktie mittlerweile fast punktgenau an diesen Marken. Es gebe allerdings Hoffnung. Die Rücksetzer der letzten beiden Tage hätten unter fallendem Handelsvolumen stattgefunden. Die Chancen, dass das Ausbruchsniveau nun erneut getestet werde, stünden damit gut.Sollte sich die Annahme bestätigen, dass die aktuellen Rücksetzer lediglich einen Test des Ausbruchs darstellen würden, wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Das rechnerische Kursziel liege dann im Bereich von 21 Euro. Vor allem jedoch für Langfristanleger bleibe die T-Aktie aufgrund ihrer günstigen Bewertung interessant, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: