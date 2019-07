XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern kämpfe nach wie vor um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Eine einvernehmliche Lösung mit den zahlreichen Kritikern sei aber auch nach dem Wochenende nicht in Sicht. So bleibe die Entscheidung des US-Justizministeriums offen. Ein wichtiger Gerichtstermin könnte nun verschoben werden.13 US-Bundesstaaten und der District of Columbia hätten Klage gegen den Zusammenschluss von Sprint und T-Mobile US eingereicht. Ursprünglich hätte es am 7. Oktober zur Anhörung kommen sollen. Die Staaten hätten nun jedoch beklagt, dass die beiden Konzerne entgegen einer früheren Vereinbarung keine Details übermittelt hätten, was deren Verhandlungen mit dem US-Justizministerium angehe.Spint und T-Mobile US würden argumentieren, dass eine Verzögerung bei der Übergabe der Informationen den Gerichtstermin nicht zwingend verschieben würde. Die Bundesstaaten wiederum erklären, dass sie sich so nicht geeignet auf das Verfahren vorbereiten könnten. Laut Bloomberg müsse nun ein Richter eine Entscheidung treffen.Der Streit verdeutliche noch einmal, wie kompliziert die Situation sei. Es sei nach wie vor völlig offen, ob die Fusion letztlich genehmigt werde. Anleger sollten entspannt bleiben. Auch ohne den Zusammenschluss sei T-Mobile US auf dem richtigen Weg und der Wachstumstreiber der Deutschen Telekom. Wer bei der Dividendenperle an Bord sei, bleibe weiter dabei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: