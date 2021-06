Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,948 EUR +0,01% (29.06.2021, 10:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,004 EUR +0,49% (29.06.2021, 10:28)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.An der Börse laufe es für die Deutsche Telekom derzeit wie geschmiert. Das Mehrjahreshoch bei 18,15 Euro sei in Reichweite. Angesichts der massiven Investitionen, die rund um den Netzausbau anstünden, könnte laut Konzernchef Timotheus Höttges nun dennoch eine neue Strategie angebracht sein.In einer Videobotschaft auf dem Mobile World Congress (MWC) sei Höttges vom langjährigen Paradigma der Telekom als Infrastrukturunternehmen abgerückt. "Wir müssen das Netz nicht unbedingt besitzen", so der Telekom-CEO. Noch gebe es aber keine konkreten Pläne etwa für den Verkauf der Mobilfunktürme - nach dem Vorbild der Rivalen Vodafone oder Telefónica.Höttges habe aber immerhin gesagt, dass Tower-Assets am europäischen Kapitalmarkt inzwischen ein angemessenes Niveau erreicht hätten. Das Management prüfe deshalb durchaus entsprechende Schritte. Langfristig könnte das Geschäftsmodell "Telekom as a Service" in den Fokus rücken. Verschiedene maßgeschneiderte Angebote von Konnektivität für verschiedene Nutzer sollten dann angeboten werden.Die Telekombranche rechne damit, dass bis 2025 weltweit rund 900 Milliarden Dollar in die Netzinfrastruktur gesteckt würden. Rund 80 Prozent davon sollten in den Ausbau von 5G fließen.Anleger bleiben bei der T-Aktie an Bord und warten auf das neue Kaufsignal, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.