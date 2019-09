XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,134 EUR -0,41% (05.09.2019, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,136 EUR -0,58% (05.09.2019, 15:23)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe das Netz für 5G gestartet. Kunden könnten damit ab sofort mit dem neuen Mobilfunkstandard mobil ins Netz gehen. Während der 5G-Ausbau unaufhaltsam voranschreite, lasse der Befreiungsschlag bei der Telekom-Aktie aber auf sich warten. Das Jahreshoch sei noch deutlich entfernt.Mit 129 Antennen funke die Telekom nach eigenen Angaben ab sofort in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt in Bandbreiten von einem Gigabit pro Sekunde. Bei insgesamt rund 30.000 Antennenstandorten in Deutschland sei der 5G-Anteil damit noch gering - doch der Ausbau solle nun rasch voranschreiten.Der Rivale Vodafone habe bereits im Juli erste 5G-Stationen geöffnet und komme nach eigenen Angaben aktuell auf mehr als 150 Antennen an 52 Standorten. Der dritte Wettbewerber Telefónica brauche dagegen noch Zeit. Beim Neueinsteiger Drillisch sei ohnehin noch immer nicht bekannt, wie der Aufbau des eigenen Netzes detailliert vonstattengehen solle.Der 5G-Ausbau benötige Zeit. Auch die Fusion der US-Tochter dürfte erst im Dezember, nach der Verhandlung der Klage mehrerer US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss, abgeschlossen sein. Langfristig würden die Aussichten für die Telekom aber gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: